السفير الروسي غاضب بعد إبعاد أندريا بيرلو من السباق على منصب مدرب المنتخب الإيطالي!

انتقل السباق لتعيين خليفة للمنتخب الإيطالي من الملعب إلى الساحة السياسية. فقد وجه أليكسي بارامونوف، السفير الروسي لدى إيطاليا، انتقادًا لاذعًا للسلطات الإيطالية بعد أن أكد بيرلو أنه لم يعد مرشحًا لهذا المنصب.

وفي رسالة مفتوحة نُشرت على مدونته على «تيليجرام» ووُزعت عبر القنوات الرسمية للسفارة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتردد بارامونوف في تقييمه للوضع. وخاطب بارامونوف الفائز بكأس العالم 2006 مباشرةً، معربًا عن استيائه من الطريقة التي عومل بها هذا الأسطورة من قبل بلده الأم.



