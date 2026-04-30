سيرفض السعودية من أجله .. عرض تركي يغري محمد صلاح ويضمن له البقاء ضمن قائمة "الأعلى أجرًا في العالم"

في تطور لم يتوقعه الكثيرون، أفادت التقارير أن نادي فنربخشه التركي العملاق قد وضع نفسه في مقدمة المرشحين لضم صلاح. ورغم أن أسطورة ليفربول ارتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى الدوري السعودي الممتاز على مدار عدة مواسم، تشير التقارير الواردة من تركيا إلى أنه ليس مستعدًا لترك كرة القدم الأوروبية في الوقت الحالي.

ووفقًا لموقع "A Spor"، عقد مسؤولو فنربخشه بالفعل اجتماعين مع ممثلي صلاح لمناقشة صفقة محتملة.

من المقرر أن يغادر اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا ملعب أنفيلد هذا الصيف بعد مسيرة أسطورية استمرت تسع سنوات. وعلى الرغم من أنه مدد عقده في البداية حتى عام 2027، وافق النادي على السماح له بالرحيل في صفقة انتقال مجانية كجزء من وداع متبادل.

يُقال إن فنربخشه على دراية بالمتطلبات المالية اللازمة لضمان التعاقد مع الجناح، حيث يُقال إن صلاح يسعى للحصول على راتب يبلغ حوالي 333 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً - وهو رقم من شأنه أن يبقيه ضمن أعلى اللاعبين أجراً في عالم كرة القدم.