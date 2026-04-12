Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro League
"كأنه لم يعمل في السعودية قط" .. جورج جيسوس يخطف الأنظار برد فعله تجاه مجموعة من جمهور النصر

جورج جيسوس
النصر
الهلال
دوري روشن السعودي

ماذا فعل البرتغالي المخضرم؟

حالة خاصة خلقها المدرب البرتغالي جورج جيسوس في نادي النصر بالموسم الجاري، بعد فترة عدم استقرار فني وتتابع المدربين عليه، لكن الأمر لم يقتصر على علاقته باللاعبين فقط، إنما كذلك بالجماهير.

صاحب الـ71 عامًا التزم مؤخرًا باحتفالية لاعبي العالمي مع الجماهير عقب الفوز بالمباريات، والتي يقودها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولم يقف عند هذا الحد..

  • ما القصة؟

    الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، نشر قبل يومين فيديو لجورج جيسوس رفقة جماهير الفريق قبل إحدى المباريات.

    وظهر جيسوس بالفيديو حاملًا لعلم النصر وكأنه "قائد" رابطة مشجعي النادي، بينما يهتف الجميع من حوله "بالروح بالروح .. الدوري ما يروح"، في لقطة ربما جديدة كليًا على المدرب المخضرم، على الأقل طوال فترة عمله في دوري روشن السعودي.


  • "كأنه لم يعمل في السعودية من قبل"

    لفتة جيسوس مع جمهور النصر، دفعت الإعلامي الرياضي خالد البدر للمقارنة بين حالته في العالمي وتلك التي كانت في فترتي عمله مع الهلال، مؤكدًا أن أصبح متزنًا بعد فترة توتر واحتقان.

    وقال البدر، في تصريحاته لبرنامج "نبض طويق": "اللقطة دفعتني للاستغراب، جيسوس صاحب سيرة ذاتية عظيمة ومدرب كبير وذو إنجازات كبيرة، لكن مع النصر يظهر كأنه لم يدرب أحد من قبل ولم يعمل في الدوري السعودي من قبل".

    وأضاف: "اللاعب عبدالله الحمدان في الهلال كان يتعرض للانتقادات ولم يكن لاعبًا يُعول عليه، لكن مع النصر وصل لحالة تجلي وهدوء بفضل الجمهور، إن قلنا إنه أعاد اكتشاف نفسه في تجربة جديدة، فماذا عن جيسوس؟، هذا المدرب الذي حقق الإنجازات في البرتغال ودرب فرق كبيرة في أوروبا، وعمل مع الهلال في فترتين، لم أره من قبل بهذه الطريقة".

    خالد البدر اختتم: "بالعكس مع الهلال، كان جيسوس متوترًا ومتشنجًا ومحتقنًا طوال الوقت، أما مع النصر واحتفاله بالعلم، فكأنه لم يدرب نادٍ قبل النصر ولم يحب فريقًا من قبله، هذه تفاصيل صغيرة توضح له إنه لو أتيحت لأحد فرصة تدريب الهلال أو النصر، ستقول إن فترة الاتزان مع النصر رغم أنه حقق البطولات مع الهلال".


  • مسيرة جورج جيسوس مع الهلال

    صاحب الـ71 عامًا تولى المسؤولية الفنية لنادي الهلال لأول مرة في يوليو 2018، وحتى يناير 2019.

    في تلك الفترة، خاض الزعيم 21 مباراة، فاز في 16 منها، وتعادل في أربع، فيما خسر لقاء وحيد، وحقق كأس السوبر السعودي.

    لكن تمت إقالته في يناير 2019، على إثر رفضه تجديد عقده لموسم آخر، بينما كانت تبحث إدارة النادي عن الاستقرار الفني لفترة أطول.

    أما فترة عمل جيسوس الثانية في القلعة الزرقاء، فكانت من يوليو 2023 وحتى مايو 2025.

    99 مباراة كانت حصيلة الهلال مع البرتغالي في تلك الفترة، انتصر في 80 منها، وتعادل في عشر، فيما خسر تسعة لقاءات.

    بينما حقق لقب الدوري السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، ولقبي كأس السوبر السعودي.

    وأقيل جيسوس في فترته الثانية على إثر تراجع النتائج والأداء، حيث ودع النخبة الآسيوية من نصف النهائي على يد الأهلي، وقبلها خسر لقبي الدوري المحلي وكأس الملك.


  • مسيرة جيسوس مع النصر

    بالحديث عن فترته الحالية مع النصر، فقد بدأت في يوليو 2025، وشهدت 40 مباراة – حتى الآن – فاز في 34 منها، وتعادل في واحدة وخسر خمسة لقاءات.

    وخسر العالمي مع البرتغالي في الموسم الجاري لقبي كأس السوبر المحلي وكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما لا يزال منافسًا بقوة على لقبي دوري روشن والنخبة الآسيوية.

