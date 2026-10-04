أعرب الناقد الرياضي العماني جمال الحسني عن غضبه الجم من تصريحات الإعلامي الرياضي السعودي عدنان جستنيه بشأن مواجهة عمان أمام الإمارات، واصفًا ما قاله بـ"العيب".
"كم أكلت السعودية من ألمانيا؟!" .. انفعال على الهواء بعد مبالغة في الإشادة بمنتخب الإمارات
ماذا حدث؟
قبل مواجهة الإمارات وعمان في ربع نهائي كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، سُئل عدنان جستنيه عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، عن توقعاته للمباراة.
جستنيه حينها رد بثقة: "لا تسألني من سيفوز، بل اسألني (كم يفوز المنتخب الإماراتي أمام عمان؟!)، عمان ليس لديها أي أمل نهائيًا، لا في المنام ولا أحلام اليقظة، شاهد ما فعلته الإمارات".
الغضب العماني
الرد على جستنيه جاء عبر "نبض الطويق"، حيث هاجمه جمال الحسني، معايرًا إياه بهزيمة السعودية أمام ألمانيا (8-0)، في كأس العالم 2002.
وقال العماني: "هل من حقك الاستنقاص من منتخب معين؟، هل من حقك قول (لا تسألني من سيفوز بين عمان والإمارات، بل اسألني كم تفوز الإمارات على عمان؟!)، هل هذا مقبول أن يخرج من شخصية معروفة عرفناها من الصغر لنا كعدنان جستنيه؟! .. ما قاله مزعج جدًا ولا أريد وصف ما قاله".
وأضاف: "استغرب من مقدم البرنامج أنه لم يوقفه عند حده، الاستنقاص عيب، هذه كرة قدم، لو كنت مكان المقدم كنت سأسأله (في 2002، كم أكلت (خسرت) من ألمانيا؟ ثمانية! وهذا لم يحدث في كرة القدم)".
عمان تودع خليجي 27
في الأخير، ودع المنتخب العماني خليجي 27 بالهزيمة أمام الإمارات (0-1)، في ربع النهائي، أمس السبت.
وكان الأحمر قد صعد لربع النهائي بفضل "قرعة" متفوقًا على العراق بعدما تساوى المنتخبان في كل شيء بالمجموعة الثانية؛ النقاط (4)، المواجهات المباشرة (1-1)، وحتى اللعب النظيف (8 إنذارات).
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