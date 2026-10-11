"ننتظركم بالسعودية والله يعطيكم على قدر نيتكم" .. استياء كبير من منشور "المطار" في رحلة العين من الإمارات إلى العراق

في خليجي 27، عانى الوسط الرياضي الخليجي من حالة شحن كبيرة بين السعوديين والإماراتيين، على إثر ملف تجنيس الأبيض لعدد من اللاعبين الأجانب.

هذا الشحن انعكس على النهائي الذي جمع الأخضر بالأبيض، ووقعت اشتباكات داخل المستطيل الأخضر، بجانب إلقاء الجماهير لزجاجات المياه من الجانبين على اللاعبين.

والآن مع عودة منافسات الأندية، تسبب العين في غضب سعودي كبير على إثر منشور عبر منصة "إكس"..



