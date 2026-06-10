السعودية ضد السنغال | رغم "الثغرة المزعجة" .. "دونيس" يقلب موازين الأخضر في وقت قياسي وليلة مُحبطة لـ"ماني" ورفاقه!

بعث المنتخب السعودي بقيادة المدرب اليوناني جورجوس دونيس، برسالة اطمئنان إلى جماهيره قبل أيام معدودة من الظهور الأول للأخضر في كأس العالم، وذلك بعدما قدم أداء مميزًا خلال مواجهة السنغال الودية الأخيرة، التي جمعتهما مساء الثلاثاء بمدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأميركية، ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في مونديال 2026.

المنتخب السعودي تعادل مع السنغال بدون أهداف في مباراة شهدت مشاركة 21 لاعبًا للصقور على مدار شوطي اللقاء، والذي نجح خلاله الأخضر في تهديد مرمى أسود التيرانجا في أكثر من مناسبة إلا أن التوفيق لم يكن حليفه.

ورغم ضيق الوقت وقصر مدة تولي دونيس المهمة الفنية للأخضر، إلا أن ودية السنغال كانت شاهدة على لمسات واضحة من المدرب اليوناني على أداء المنتخب السعودي خلال ودية السنغال، وهو ما يستعرضه "جول" في السطور التالية..