"الكلمة مسؤولية عظيمة" .. هذا المعنى جسده نادي شباب الأهلي الإماراتي قبل مواجهة الاتحاد السعودي، في ظل التوتر الجماهيري الحالي بين البلدين.
لفتة أكثر من رائعة تجاه السعودية .. شباب الأهلي يحرج العين بعد منشور "المطار" المثير للجدل
ما القصة؟
شباب الأهلي يحل ضيفًا على الاتحاد غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.
وقد وصلت بعثة الفريق الإماراتي بالفعل مساء اليوم الإثنين، إلى مدينة جدة، استعدادًا للمباراة، ما كان فرصة سانحة للمركز الإعلامي للنادي للتأكيد على الروابط القوية بين البلدين..
لفتة شباب الأهلي
الحساب الرسمي لنادي شباب الأهلي نشر عدة صور لوصول لاعبيه إلى مدينة جدة السعودية، مرفقًا إياها برسالة ود ومحبة للجانب السعودي.
وكتب النادي الإماراتي عبر حسابه على منصة "إكس": "بحمد الله وحفظه .. وصلت بعثة شباب الأهلي إلى جدة بين أهلنا وناسنا. سلام من دبي لأهل جدة سلام أهل الطيب والوفا والأحباب".
تلك الرسالة قوبلت بترحاب كبير من الجماهير السعودية في التعليقات أسفل المنشور، مشيدين بموقف شباب الأهلي، خاصةً وأنه على عكس ما فعله العين بالأمس..
شباب الأهلي يحرج العين
بعثة العين الإماراتي اتجهت أمس الأحد، إلى مدينة البصرة، استعدادًا لمواجهة القوة الجوية، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.
وبهذه المناسبة، نشر حساب نادي العين عبر منصة "إكس" فيديو استعراضي لصالات مطار العين الدولي، ولحظة وصول اللاعبين، مع تعليق: "من مطار طحنون الدولي".
هدف المنشور تسليط الضوء على تغيير اسم مطار العين الدولى إلى مطار طحنون الدولي، تخليدًا لذكرى الراحل طحنون بن محمد آل نهيان؛ ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة العين، الذي رحل عن عالمنا عام 2024.
لكن توقيت المنشور هو ما أغضب الجمهور السعودي، كونه يتزامن مع ضربات الحوثيين لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة "الرياض"، ما تسبب في وفاة وإصابة العشرات من جنسيات مختلفة، مع تعليق الرحلات من وإلى المطار.
التوتر بدأ في خليجي 27
في خليجي 27، عانى الوسط الرياضي الخليجي من حالة شحن كبيرة بين السعوديين والإماراتيين، على إثر ملف تجنيس الأبيض لعدد من اللاعبين الأجانب.
هذا الشحن انعكس على النهائي الذي جمع الأخضر بالأبيض، ووقعت اشتباكات داخل المستطيل الأخضر، بجانب إلقاء الجماهير لزجاجات المياه من الجانبين على اللاعبين.
والآن مع عودة منافسات الأندية، تستمر حالة الشحن في التصاعد!
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