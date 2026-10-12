لفتة أكثر من رائعة تجاه السعودية .. شباب الأهلي يحرج العين بعد منشور "المطار" المثير للجدل

بعثة العين الإماراتي اتجهت أمس الأحد، إلى مدينة البصرة، استعدادًا لمواجهة القوة الجوية، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

وبهذه المناسبة، نشر حساب نادي العين عبر منصة "إكس" فيديو استعراضي لصالات مطار العين الدولي، ولحظة وصول اللاعبين، مع تعليق: "من مطار طحنون الدولي".

هدف المنشور تسليط الضوء على تغيير اسم مطار العين الدولى إلى مطار طحنون الدولي، تخليدًا لذكرى الراحل طحنون بن محمد آل نهيان؛ ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة العين، الذي رحل عن عالمنا عام 2024.

لكن توقيت المنشور هو ما أغضب الجمهور السعودي، كونه يتزامن مع ضربات الحوثيين لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة "الرياض"، ما تسبب في وفاة وإصابة العشرات من جنسيات مختلفة، مع تعليق الرحلات من وإلى المطار.



