ليلة متناقضة ضد سد لوشيسكو: نجم الهلال يقع ضحية لـ"سخرية الجماهير".. و3 لقطات تلخص عقلية المحترفين

"الهلال.. زعيم آسيا"؛ لقب لم يأتِ من فراغ أبدًا، حيث يواصل عملاق الرياض إثبات قيمته الكبيرة في المسابقات القارية.

آخر المباريات القارية التي أثبت فيها الهلال قيمته الكبيرة، في عالم الساحرة المستديرة؛ جاءت ضد نادي السد القطري، مساء اليوم الثلاثاء.

الهلال فاز (2-0) على مضيفه فريق السد الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ثنائية الزعيم الهلالي في الشباك السداوية؛ جاءت بواسطة الإنجليزي أولي واتكينز والبرتغالي روبن نيفيش، في الدقيقتين 40 و65 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. وصل الهلال إلى النقطة السادسة من مباراتين، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب منطقة الغرب، وبفارق الأهداف عن العين الإماراتي "المتصدر" والاستقلال الإيراني "الوصيف"؛ بينما تجمد رصيد السد عند صفر نقاط، في القاع.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الهلال على السد..