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أحمد فرهود

ليلة متناقضة ضد سد لوشيسكو: نجم الهلال يقع ضحية لـ"سخرية الجماهير".. و3 لقطات تلخص عقلية المحترفين

فقرات ومقالات
الهلال
رازفان لوسيسكو
سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش
أولي واتكينز
خاليدو كوليبالي
السد ضد الهلال
السد
دوري أبطال آسيا النخبة

3 نقاط هلالية غالية..

"الهلال.. زعيم آسيا"؛ لقب لم يأتِ من فراغ أبدًا، حيث يواصل عملاق الرياض إثبات قيمته الكبيرة في المسابقات القارية.

آخر المباريات القارية التي أثبت فيها الهلال قيمته الكبيرة، في عالم الساحرة المستديرة؛ جاءت ضد نادي السد القطري، مساء اليوم الثلاثاء.

الهلال فاز (2-0) على مضيفه فريق السد الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ثنائية الزعيم الهلالي في الشباك السداوية؛ جاءت بواسطة الإنجليزي أولي واتكينز والبرتغالي روبن نيفيش، في الدقيقتين 40 و65 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. وصل الهلال إلى النقطة السادسة من مباراتين، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب منطقة الغرب، وبفارق الأهداف عن العين الإماراتي "المتصدر" والاستقلال الإيراني "الوصيف"؛ بينما تجمد رصيد السد عند صفر نقاط، في القاع.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الهلال على السد..

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مهمة ناجحة.. الهلال "ينتقم" من السد

    نجح عملاق الرياض الهلال في "الانتقام" من الزعيم القطري السد، مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    نعم.. السد كان قد أقصى الهلال من ثمن نهائي النخبة الآسيوية، الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ بالفوز عليه بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي (3-3).

    لكن في ليلة الثلاثاء "13 أكتوبر 2026"؛ ها هو الهلال يفوز على فريق السد الأول لكرة القدم في الدوحة القطرية بالذات، بهدفين مقابل لا شيء.

    أيضًا.. عزز الفريق الهلالي "تفوقه التاريخي" على السد، في البطولات القارية؛ وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 18.

    * فوز الهلال: 10.

    * فوز السد: 4.

    * تعادل: 4.

    * أهداف الهلال: 35.

    * أهداف السد: 22.

  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    3 لقطات.. على جمهور الهلال الاطمئنان

    بعيدًا عن لغة الأرقام؛ يجب الوقوف عند 3 لقطات مهمة للغاية، تؤكد قيمة أجانب عملاق الرياض الهلال الكبيرة.

    القيمة التي نقصدها هُنا؛ ليست فنية أساسًا، وإنما تتعلق بـ"القتالية" فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    وكثيرًا ما نسمع أن الأجانب يأتون إلى السعودية، من أجل الأموال فقط، وكمرحلة للاسترخاء والاعتزال المبكر.

    إلا أن محترفي الهلال، من الممكن أن يردوا على هذه المزاعم، بـ3 لقطات للصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والإنجليزي أولي واتكينز والسنغالي كاليدو كوليبالي ضد نادي السد القطري، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027؛ على النحو التالي:

    * سافيتش: ارتمى بـ"قتالية" كبيرة في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، أمام تسديدة سداوية من داخل منطقة الـ18؛ كانت في طريقها إلى الشباك الهلالية، ليمنع هدفًا محققًا.

    * واتكينز: سقط داخل منطقة الـ18 السداوية في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، بعد لعبة مشتركة مع لاعب الخصم؛ ولكنه بدلًا من الاستسلام أو البحث عن "ركلة جزاء"، سدد الكرة وهو ساقط على أرضية الملعب إلى داخل الشباك القطرية.

    * كوليبالي: في الدقيقة 77 من عمر المباراة؛ قام المدافع السنغالي بإبعاد كرة من على خط مرمى الهلال، بفدائية كبيرة للغاية.

    وبمثل هذه اللقطات "القتالية"؛ سيكون على جماهير فريق الهلال الأول لكرة القدم أن تطمئن، بشأن مستقبل الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

  • Al-Hilal Training Session And Press Conference - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    متعب الحربي.. نجم الهلال يتعرض لـ"السخرية"

    واستمرارًا لحديثنا عن نجوم عملاق الرياض الهلال؛ لا بد من التركيز على متعب الحربي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم.

    الحربي قدّم واحدة من أسوأ مبارياته مع الهلال؛ وذلك ضد نادي السد القطري، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

    سوء أداء الحربي ضد السد؛ يُمكن تلخيصه في بعض النقاط السريعة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عدم تقديم الإضافة الهجومية المطلوبة، في الجانب الأيسر.

    * ثانيًا: تركيز السد هجماته من الناحية اليسرى لدفاع الهلال - حيث يتواجد الحربي -، خاصة في الشوط الأول.

    * ثالثًا: عدم قدرة الحربي على التعامل مع الكرات السداوية، من خلف ظهره.

    * رابعًا: ارتكاب بعض الأخطاء الفردية؛ التي كادت أن تسفر عن أهداف في الشباك الهلالية.

    كل ذلك دفع الجمهور وعددًا من الإعلاميين والنقاد الرياضيين؛ إلى "السخرية" من متعب الحربي، ومطالبة الزعيم الهلالي ببيعه.

    مثلًا.. الإعلامي الرياضي محمد السبيعي، طالب الهلال بما أسماه "خداع" نادي الشباب، ببيع الظهير حمد اليامي له بـ120 مليون ريال سعودي؛ كتعويض للمبلغ الذي دفعه الزعيم إلى الليث بالذات، لشراء الحربي الذي يقدم مستويات كارثية - على حد قوله -.

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  • Real Club Celta v PAOK FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    السد.. معرفة الهلال لا تكفي يا لوشيسكو

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا؛ دون الحديث عما قدّمه نادي السد القطري ضد عملاق الرياض الهلال، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

    السد، بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، قدّم مستوى مقبولًا أمام الزعيم الهلالي؛ على النحو التالي:

    * أولًا: اللعب على نقاط الضعف؛ مثل الكرات خلف الظهيرين، وخاصة في الجانب الأيسر للدفاع الهلالي.

    * ثانيًا: استغلال بعض الفراغات بين وسط ودفاع الهلال؛ للهجوم من العمق، وكذلك التسديد من خارج وداخل منطقة الـ18.

    لكن.. السد واجه سوء حظ كبيرًا، خاصة في فرصة محمد مناعي التي اصطدمت بالقائم؛ مع عدم التركيز في إنهاء بعض الهجمات السهلة، واستبسال الدفاع الهلالي أيضًا.

    وفي المقابل؛ ارتكب الدفاع السداوي الكثير من الأخطاء الفردية، مثل "ركلة الجزاء" التي سجل منها الهلال الهدف الثاني عن طريق البرتغالي روبن نيفيش.

    ولا ننسى أن لوشيسكو يعرف الهلال جيدًا؛ حيث قاد الفريق الأزرق الكبير، في الفترة من يوليو 2019 إلى فبراير 2021.

    بل إن هذا المدير الفني الروماني؛ هو من أعاد الهلال إلى منصة التتويج بلقب دوري أبطال آسيا مجددًا، وتحديدًا في عام 2019.

    وأساسًا ضد الهلال؛ لا تكفي المعرفة أو حتى المستويات الجيدة للتفوق عليه، حيث يجب أن يقدم المنافس مليون في المائة، مع عدم ارتكاب أي خطأ.

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