Roberto Mancini
أحمد فرهود

نكسة السد ليست بغريبة: روبرتو مانشيني "نصف فاشل".. يفعل المستحيل محليًا ويُصاب بلعنة قاريًا

بعد الاحتفال بإقصاء الهلال؛ السد يتعرض لنكسة مفاجأة..

في عالم كرة القدم، هُناك مدربون يُصنفون كـ"مهندسي دوريات"؛ حيث يمتلكون النفس الطويل لترويض النقاط وتصدُر الجداول المحلية، والإيطالي روبرتو مانشيني واحدًا منهم.

لكن.. خلف بريق الدوريات التي توِّج بها مانشيني، طوال مسيرته التدريبية في عالم الساحرة المستديرة، يختبئ ظل داكن طالما لاحق هذا المدير الفني الإيطالي المُخضرم؛ وهو "الفشل القاري الصارخ".

ولم تكن البطولات القارية في أوروبا، هي الوحيدة المستعصية على مانشيني؛ بل وصل الأمر إلى آسيا، مع العملاق القطري السد.

مانشيني تولى القيادة الفنية لفريق السد الأول لكرة القدم، في شهر نوفمبر من عام 2025؛ وذلك بعد فترة صعبة مليئة بالنتائج السيئة والمشاكل، مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم.

وبتوليه تدريب السد؛ يكون المدير الفني الإيطالي قد عاد أساسًا لقيادة الأندية مجددًا، بعد فترة انقطاع أكثر من 7 سنوات عمل فيها مع المنتخبات.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ ملامح "فشل" مانشيني القاري الجديد، وهذه المرة مع العملاق القطري..

    روبرتو مانشيني يفعل المستحيل "محليًا"!

    الإيطالي روبرتو مانشيني دخل عالم التدريب، في يوليو من عام 2000؛ عندما عمل كـ"مساعد" في الجهاز الفني للنادي المحلي لاتسيو.

    ولم يمر سوى 5 أو 6 أشهر؛ حتى تخلى مانشيني عن دوره كـ"مساعد"، وأصبح يعمل كـ"رجل أول" في الأجهزة الفنية.

    وبدأ المدير الفني الإيطالي ذلك؛ من بوابة النادي المحلي فيورنتينا، ثم لاتسيو الذي عاد إليه كـ"رجل أول" في صيف 2002.

    وبعدها.. تنقل مانشيني بين عديد الأندية؛ وذلك على النحو التالي:

    * إنتر الإيطالي "مرتين".

    * مانشستر سيتي الإنجليزي.

    * جلطة سراي التركي.

    * زينيت سانت بطرسبرج الروسي.

    ثم ترك مانشيني الأندية في 2018، ليعمل مع المنتخبات؛ حيث أشرف على إيطاليا ثم السعودية، قبل التوقيع مع السد القطري في نوفمبر 2025.

    ومع الأندية.. توّج روبرتو مانشيني بعديد الألقاب؛ منها الدوري الإيطالي "3 مرات" مع إنتر، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" مع مانشستر سيتي.

    ليس هذا فقط.. ألقاب الدوري التي حققها مانشيني، لم تكن عادية أبدًا؛ بل أعاد بها فرقه إلى منصات التتويج بعد فترة غياب طويلة.

    * إنتر: أعاده إلى منصة التتويج بلقب الدوري الإيطالي؛ بعد غياب 17 سنة، من 1989 إلى 2006.

    * مانشستر سيتي: أعاده إلى منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي؛ بعد غياب 44 سنة، من 1968 إلى 2012.

    إلا أنه وسط كل ذلك؛ كان هُناك "فشل قاري" كبير للغاية، في مسيرة مانشيني التدريبية.

    • إعلان
    "لعنة" قارية طاردت روبرتو مانشيني في أوروبا

    من حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن "الفشل الأوروبي" للمدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، مع الأندية التي أشرف عليها.

    مانشيني لازمته عقدة ثمن النهائي، في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي؛ حيث ودع من هذا الدور "4 مرات"، مع أندية إنتر الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي وجلطة سراي التركي وزينيت سانت بطرسبرج الروسي.

    وبالطبع.. كان المدير الفني الإيطالي "يفشل" في مراتٍ أخرى، في تجاوز دور المجموعات من الأساس..

    إلا أنه بالرغم من كل ذلك؛ حقق نتائج أفضل في بعض النسخ الأوروبية الأخرى، وذلك على النحو التالي:

    * ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025: خسر فريقه وقتها إنتر (0-5) ضد ميلان الإيطالي، بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

    * ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026: تعادل فريقه وقتها إنتر (2-2) مع فياريال الإسباني، بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب؛ ولكنه ودع بسبب قاعدة الهدف خارج الأرض، الذي كان مُطبقًا آنذاك.

    * نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2002-2003 "الدوري الأوروبي حاليًا": خسر فريقه وقتها لاتسيو الإيطالي (1-4) ضد بورتو البرتغالي، بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

    ومن كل ذلك.. يتضح أن روبرتو مانشيني يواجه صعوبات قارية كبيرة؛ حتى ولو كان فريقه يتألق محليًا، ويتوج ببطولات الدوري والكأس.

    روبرتو مانشيني انتشل السد "محليًا"

    الآن.. لننتقل بحديثنا إلى مرحلة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، مع العملاق القطري السد؛ والتي تأتي كتأكيد جديد على "اللعنة القارية"، رغم تألُقه المحلي.

    وسنبدأ محليًا؛ حيث يكفي القول إن مانشيني استلم فريق السد الأول لكرة القدم في شهر نوفمبر 2025، وهو يحتل "المركز السادس" في جدول ترتيب الدوري القطري.

    "ماذا حدث بعد ذلك؟!".. مانشيني قاد السد لسلسلة انتصارات متتالية؛ جعلته يحسم لقب الدوري القطري بشكلٍ رسمي، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    أي أن المدير الفني الإيطالي أنقذ الفريق القطري العملاق، من الانهيار المحلي الكبير، في بداية الموسم الرياضي الحالي؛ ليجعله يعتلي عرش الدوري - قبل النهاية بجولة واحدة -.

    * أرقام السد تحت قيادة مانشيني في الدوري القطري:

    - مباريات: 12.

    - فوز: 9.

    - تعادل: 1.

    - خسارة: 2.

    - أهداف مسجلة: 31.

    - أهداف مستقبلة: 15.

    روبرتو مانشيني يسقط مع السد "قاريًا"

    بالتوازي مع النجاح المحلي، الذي حققه مع العملاق القطري السد؛ واجه المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، "لعنة" قارية جديدة.

    وأساسًا.. مانشيني قاد السد لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل؛ وذلك بعد الفوز على عملاق الرياض الهلال بـ"ركلات الجزاء"، في دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    وقدّم السد مستوى رائع ضد الهلال؛ وهو ما أكمله ضد نادي فيسيل كوبي الياباني، في دور ربع النهائي.

    وكان العملاق القطري قريبًا جدًا من التأهُل إلى نصف النهائي، بعد التقدم (3-1) على فيسيل كوبي؛ ولكنه انهار في الدقائق الأخيرة ليستقبل هدفين، قبل أن يخسر بـ"ركلات الجزاء".

    وهذا يؤكد مرة أخرى؛ فشل مانشيني الكبير في التعامل مع المباريات القارية، طوال مسيرته التدريبية.