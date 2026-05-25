لم تحسم الأمور والملكي أضاع فرصة ذهبية .. السبب وراء تأخر إعلان ريال مدريد عن عودة جوزيه مورينيو!

ووفقاً لصحيفة "آس"، فإن السبب الرئيس وراء هذا التأخير هو اندلاع أزمة سياسية مفاجئة في ملعب البرنابيو؛ حيث يستعد ريال مدريد لأول انتخابات رئاسية تنافسية منذ عام 2006.

ومن المقرر أن يتنافس الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز، الذي يتولى منصبه منذ فترة طويلة، مع إنريكي ريكيلمي. وقد أدى هذا الصراع الداخلي على السلطة إلى تحويل الانتباه مؤقتاً عن دكة البدلاء، حيث يركز بيريز على تأمين ولايته قبل إتمام التغييرات القيادية الكبرى.

ويُزعم بأن مورينيو يتابع الانتخابات عن كثب، ولا يزال مقتنعًا بأن بيريز سيخرج منتصرًا، بل هناك احتمال أن يستخدم الرئيس العقد الذي مدته سنتان والمقدم، للمدرب البرتغالي كركيزة أساسية في استراتيجيته الانتخابية. ولكن في الوقت الحالي، يتعين على مدرب بنفيكا انتظار إغلاق صناديق الاقتراع، قبل أن يتمكن من التوقيع رسميًا على العقد.