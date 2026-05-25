"جوزيه مورينيو يقترب من ريال مدريد" .. خبر بات في مرحلة اليقين، ولكن جماهير البرنابيو لا تزال في انتظار الإعلان الرسمي عن عودته، ورغم ما يُقال عن وجود اتفاق شفهي، إلا أن عدة عقبات مؤسسية ومالية، أدت إلى تأجيل الإعلان عن عودة "السبيشال وان".
لم تحسم الأمور والملكي أضاع فرصة ذهبية .. السبب وراء تأخر إعلان ريال مدريد عن عودة جوزيه مورينيو!
الانتخابات الرئاسية تعطل عودة مورينيو
ووفقاً لصحيفة "آس"، فإن السبب الرئيس وراء هذا التأخير هو اندلاع أزمة سياسية مفاجئة في ملعب البرنابيو؛ حيث يستعد ريال مدريد لأول انتخابات رئاسية تنافسية منذ عام 2006.
ومن المقرر أن يتنافس الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز، الذي يتولى منصبه منذ فترة طويلة، مع إنريكي ريكيلمي. وقد أدى هذا الصراع الداخلي على السلطة إلى تحويل الانتباه مؤقتاً عن دكة البدلاء، حيث يركز بيريز على تأمين ولايته قبل إتمام التغييرات القيادية الكبرى.
ويُزعم بأن مورينيو يتابع الانتخابات عن كثب، ولا يزال مقتنعًا بأن بيريز سيخرج منتصرًا، بل هناك احتمال أن يستخدم الرئيس العقد الذي مدته سنتان والمقدم، للمدرب البرتغالي كركيزة أساسية في استراتيجيته الانتخابية. ولكن في الوقت الحالي، يتعين على مدرب بنفيكا انتظار إغلاق صناديق الاقتراع، قبل أن يتمكن من التوقيع رسميًا على العقد.
ريال مدريد يضيع فرصة ذهبية
وأشار التقرير أيضًا، لظهور تعقيد مالي كبير، يتعلق برحيل جوزيه مورينيو عن بنفيكا؛ حيث تنتهي صلاحية بند محدد في عقده مع عملاق لشبونة، في 26 مايو، والتي تسمح لريال مدريد بضمه مقابل 7 ملايين يورو، ونظرًا لأن الانتخابات الرئاسية أخرت إتمام الصفقة رسميًا، فقد فاتت "البلانكوس"، فرصة تفعيل بند الخروج بأسعار مخفضة.
وقد منح هذا التطور بنفيكا، موقفًا أقوى في المفاوضات؛ علمًا بأن العلاقات بين الناديين تشهد حالة من التوتر، بسبب الخلاف حول قصة انتقال ألفارو كاريراس، والجدل حول جيانلوكا بريستياني وفينيسوس جونيور وواقعة العنصرية في دوري أبطال أوروبا.
وبات على ريال مدريد الآن، التفاوض مباشرة مع النادي البرتغالي للتوصل إلى حل، مما ينهي الآمال في انتقال إداري سريع وغير مكلف، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى حسم بديل ألفارو أربيلوا.
خطة تعديل شامل
على الرغم من التأخيرات الإدارية، بدأ مورينيو بالفعل في تحديد اللاعبين الذين يحتاجهم لإعادة الريال إلى مجده السابق. وتشير التقارير إلى أنه طلب بالفعل التعاقد مع اللاعب الدولي الدنماركي مورتن هيولماند لتعزيز خط وسطه الجديد في البرنابيو، ويُتوقع أن تبلغ تكلفة قائد سبورتنج لشبونة، حوالي 50 مليون يورو.
علاوة على ذلك، يسعى مورينيو إلى إحداث صدمة في سوق الانتقالات، من خلال السعي وراء تلميذه السابق في مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، الذي قضى الموسم الماضي معارًا إلى برشلونة. كما يحرص المدرب المخضرم على إعادة هيكلة طاقمه الفني، حيث يُقال إنه يضع نصب عينيه، أيقونة النادي توني كروس، لمنصب المدرب المساعد.
دوافع مورينيو لبدء فصل جديد
إن دوافع مورينيو واضحة، فهو ينظر إلى هذه العودة على أنها "أمر لم يكتمل"؛ فخلال فترة عمله الأولى مع ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، اشتهر بوصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، لكنه لم يرفع الكأس قط. والآن، بعد موسم قاد فيه بنفيكا إلى مسيرة خالية من الهزائم في الدوري، لكنه خسر اللقب بسبب كثرة التعادلات، يُقال إنه متعطش للفوز بالألقاب في العاصمة الإسبانية.
وتتجه شروط الاتفاق المعلق نحو النجاح، حيث من المقرر أن يتم تفعيل السنة الثالثة من عقده تلقائيًا إذا حصل على لقب الدوري الإسباني. وبعد أن حصد سابقًا رقمًا قياسيًا بلغ 100 نقطة خلال فترة عمله الأولى، يُنظر إلى مورينيو على أنه مدرب قادر على تحقيق الاستقرار في غرفة الملابس التي فشلت في الفوز بأي لقب كبير منذ عامين.