Redazione Calciomercato

صراع المقعد الخامس في دوري أبطال أوروبا .. إنجلترا حسمت معركة والأخرى مشتعلة بين دوريين

نظرة على تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، الذي يساعد على معرفة البلدين اللذين سيحصلان على خمسة مقاعد في دوري أبطال أوروبا المقبل: أحدث الترتيب واللوائح، كل ما تحتاج إلى معرفته.

يقترب موسم الكؤوس الأوروبية من نهايته، ومعه تقترب أيضًا منافسة خاصة: المنافسة على المركز الخامس في دوري أبطال أوروبا.

في موسم 2023/24، حققت إيطاليا هذا الإنجاز، حيث سمح فوز أتالانتا في الدوري الأوروبي ووصول فيورنتينا إلى نهائي الدوري الأوروبي للمؤتمرات وخسارتها أمام أولمبياكوس (بالإضافة إلى وصول روما إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي والمباراة الإيطالية الخالصة في ربع النهائي ضد ميلان) للدوري الإيطالي بالحصول على فرصة لإرسال فريق خامس إلى دوري أبطال أوروبا (بولونيا).

إنجاز لم يتكرر الموسم الماضي من قبل الأندية الإيطالية، التي عادت في الواقع هذا الموسم لتكون "فقط" أربعة (نابولي، إنتر، أتالانتا ويوفنتوس).

حان الوقت الآن للعودة إلى الحسابات والنظر إلى تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، الذي يعتبر حاسماً لفهم أي الدول ستتمكن من إرسال فريق إضافي إلى أكبر مسابقة قارية الموسم المقبل: إحداها هي إنجلترا، والأخرى ستكون إسبانيا أو ألمانيا.

لكن كيف يعمل هذا الآلية؟ اللوائح والترتيب المحدث بنقاط إيطاليا والاتحادات الأخرى: جميع التفاصيل.

  • دوري أبطال أوروبا، كيف يعمل تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

    يتم حساب نقاط تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) من خلال جمع النتائج التي حققتها فرق الدول الأوروبية العشر المشاركة خلال المواسم الخمسة الماضية، بما في ذلك الموسم الحالي بالطبع.

    منطقيًا، تعتمد الأرقام على النتائج التي حققتها كل فريق في البطولات وتختلف حسب الانتصارات والتعادلات والهزائم وتجاوز الأدوار.

    ولكن ليس هذا فقط، فالأرقام تُقسّم على عدد الفرق المشاركة عن كل اتحاد. بالنسبة لإيطاليا كمثال، يبلغ العدد 7: أربعة في دوري أبطال أوروبا (نابولي، إنتر، أتالانتا، يوفنتوس)، واثنان في الدوري الأوروبي (بولونيا، روما) ودوري المؤتمرات (فيورنتينا).

  • تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA): اللوائح

    يضمن تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) مشاركة أربعة فرق في دوري أبطال أوروبا للفرق الخمس الأولى في الترتيب.

    بالإضافة إلى ذلك، يتم تخصيص فريق إضافي لأول دولتين في هذا التصنيف الخاص في نهاية الموسم.

    وقد حصلت إنجلترا على هذا المقعد الموسم الماضي (وقد أرسلت هذا العام فريقًا سادسًا إلى دوري أبطال أوروبا بفضل فوز توتنهام في الدوري الأوروبي)، وكذلك إسبانيا، بفضل فوز ريال بيتيس على فيورنتينا في نهائي الدوري الأوروبي للمؤتمرات.

  • تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: الترتيب

    هذا هو الترتيب المحدث لتصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، وهو عرضة للتغيير خلال الموسم بناءً على النتائج التي تحققها الفرق المختلفة في أوروبا:

    1. إنجلترا 26.569 نقطة (4/9 فرق)

    2. إسبانيا 21.405 (2/8)

    3. ألمانيا 21.214 (2/7)

    4. البرتغال 20.100 (1/5)

    5. إيطاليا 19.000 (0/7)

    6. فرنسا 17.535 (2/7)

    7. بولندا 15.750 (0/4)

    8. اليونان 14.200 (1/5)

    9. الدنمارك 12.250 (0/4)

    10. قبرص 12.156 (0/4)