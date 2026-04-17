صراع المقعد الخامس في دوري أبطال أوروبا .. إنجلترا حسمت معركة والأخرى مشتعلة بين دوريين

يقترب موسم الكؤوس الأوروبية من نهايته، ومعه تقترب أيضًا منافسة خاصة: المنافسة على المركز الخامس في دوري أبطال أوروبا.

في موسم 2023/24، حققت إيطاليا هذا الإنجاز، حيث سمح فوز أتالانتا في الدوري الأوروبي ووصول فيورنتينا إلى نهائي الدوري الأوروبي للمؤتمرات وخسارتها أمام أولمبياكوس (بالإضافة إلى وصول روما إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي والمباراة الإيطالية الخالصة في ربع النهائي ضد ميلان) للدوري الإيطالي بالحصول على فرصة لإرسال فريق خامس إلى دوري أبطال أوروبا (بولونيا).

إنجاز لم يتكرر الموسم الماضي من قبل الأندية الإيطالية، التي عادت في الواقع هذا الموسم لتكون "فقط" أربعة (نابولي، إنتر، أتالانتا ويوفنتوس).

حان الوقت الآن للعودة إلى الحسابات والنظر إلى تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، الذي يعتبر حاسماً لفهم أي الدول ستتمكن من إرسال فريق إضافي إلى أكبر مسابقة قارية الموسم المقبل: إحداها هي إنجلترا، والأخرى ستكون إسبانيا أو ألمانيا.

لكن كيف يعمل هذا الآلية؟ اللوائح والترتيب المحدث بنقاط إيطاليا والاتحادات الأخرى: جميع التفاصيل.