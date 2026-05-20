أبطال رغم كل الصعوبات: لا تراهن على الزمالك بعد التتويج بلقب الدوري.. ويا ليت شائعات كريستيانو رونالدو تتحوّل إلى حقيقة!

لم تكن مجرد بطولة دوري أُضيفت إلى خزائن "ميت عقبة"؛ بل ملحمة سينمائية كُتِبت فصولها بالدموع والعرق، وصراع الأنفاس الأخيرة.

نعم.. نادي الزمالك توج بلقب الدوري المصري الممتاز، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بعد صراع ثلاثي مع الأهلي وبيراميدز، استمر حتى الجولة الختامية.

وفاز أبناء القلعة البيضاء (1-0) ضد نادي سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأخيرة من "مرحلة البطولة"؛ ليرفع رصيده إلى النقطة 56، وبفارق نقطتين عن بيراميدز "الوصيف" و3 نقاط عن الأهلي "الثالث".

وهذا اللقب الذي حققه الزمالك، وسط ظروف إدارية ومالية في غاية الصعوبة؛ هو "الرقم 15" في تاريخ هذا الكيان الرياضي الكبير، الذي مثّله الكثير من الأساطير المصرية على مر السنوات.

وبصفةٍ عامة.. خلف ستار الاحتفالات الصاخبة، والشماريخ التي أضاءت سماء القاهرة؛ ثمة حقيقة باردة تفرض نفسها على مشهد "ميت عقبة"، وهي أنه لا يُمكن المراهنة على نادي الزمالك الموسم القادم.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، مجموعة من النقاط المهمة؛ وذلك بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري 2025-2026، بشكلٍ رسمي..