أحمد فرهود

أبطال رغم كل الصعوبات: لا تراهن على الزمالك بعد التتويج بلقب الدوري.. ويا ليت شائعات كريستيانو رونالدو تتحوّل إلى حقيقة!

قصة كفاح الزمالك في 2025-2026..

لم تكن مجرد بطولة دوري أُضيفت إلى خزائن "ميت عقبة"؛ بل ملحمة سينمائية كُتِبت فصولها بالدموع والعرق، وصراع الأنفاس الأخيرة.

نعم.. نادي الزمالك توج بلقب الدوري المصري الممتاز، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بعد صراع ثلاثي مع الأهلي وبيراميدز، استمر حتى الجولة الختامية.

وفاز أبناء القلعة البيضاء (1-0) ضد نادي سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأخيرة من "مرحلة البطولة"؛ ليرفع رصيده إلى النقطة 56، وبفارق نقطتين عن بيراميدز "الوصيف" و3 نقاط عن الأهلي "الثالث".

وهذا اللقب الذي حققه الزمالك، وسط ظروف إدارية ومالية في غاية الصعوبة؛ هو "الرقم 15" في تاريخ هذا الكيان الرياضي الكبير، الذي مثّله الكثير من الأساطير المصرية على مر السنوات.

وبصفةٍ عامة.. خلف ستار الاحتفالات الصاخبة، والشماريخ التي أضاءت سماء القاهرة؛ ثمة حقيقة باردة تفرض نفسها على مشهد "ميت عقبة"، وهي أنه لا يُمكن المراهنة على نادي الزمالك الموسم القادم.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، مجموعة من النقاط المهمة؛ وذلك بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري 2025-2026، بشكلٍ رسمي..

    الزمالك بطل الدوري المصري رغم كل الصعوبات

    مر العملاق المصري الزمالك بظروف في غاية الصعوبة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ يُمكن تلخيصها في مجموعة من النقاط، على النحو التالي:

    * أولًا: سحب أرض الزمالك في مدينة أكتوبر، بقرار من وزارة الأوقاف؛ ما عطل العمل على تأسيس "الفرع الجديد"، الذي كان سينعش خزينة النادي.

    * ثانيًا: قضايا متتالية من نجوم الزمالك السابقين؛ أدت إلى إصدار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، 18 قرارًا بـ"إيقاف القيد" ضد النادي.

    * ثالثًا: عدم توفر أموال لدفع رواتب اللاعبين بـ"انتظام"؛ ما أدى إلى فسخ عدد من النجوم عقودهم، مثل المغربي صلاح الدين مصدق وغيره.

    * رابعًا: اضطرار إدارة الزمالك لـ"بيع" عدد من نجوم الفريق الكبار؛ مثل ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا، لحل بعض المشاكل المالية.

    * خامسًا: تناوب 3 أجهزة فنية على الزمالك في الموسم الحالي؛ بدأت بالبلجيكي يانيك فيريرا، وانتهت مع المصري معتمد جمال.

    ورغم كل هذه الصعوبات؛ تمكن الفارس الأبيض من التتويج بلقب الدوري المصري 2025-2026، مع الوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

    لهذا.. لا يُمكن المراهنة على الزمالك بشكلٍ كبير!

    إذًا.. "لماذا ذكرنا في بداية تقريرنا أنه لا يُمكن المراهنة على نادي الزمالك، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ رغم الانجاز الكبير بتحقيق لقب الدوري المصري الممتاز، وسط كل الأزمات التي تحدثنا عنها؟!".

    للإجابة على ذلك؛ يجب أن نعود إلى بعض النقاط السابقة التي تطرقنا إليها في تقريرنا، وخاصة الـ18 قضية "إيقاف قيد" وعدم حصول اللاعبين على رواتبهم بـ"انتظام".

    إدارة نادي الزمالك، كانت تعوّل كثيرًا على بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية؛ من أجل حل الكثير من المشاكل، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الحصول على مكافأة البطل؛ التي تبلغ 4 ملايين دولار.

    * ثانيًا: استغلال هذا المبلغ لإنهاء القضايا العاجلة وجدولة أخرى؛ كي يستطيع الفريق التعاقد مع صفقات جديدة.

    لكن ما حدث؛ هو أن المارد الأبيض خسر لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد السقوط بـ"ركلات الجزاء" ضد اتحاد العاصمة الجزائري في النهائي.

    وبدلًا من أن يتحصل الزمالك على 4 ملايين دولار؛ اكتفى النادي بمكافأة "الوصيف"، التي تُقدر بمليون واحد فقط.

    حتى أن الزمالك لن يتحصل على المليون كاملًا؛ حيث هُناك غرامات إفريقية سابقة تم فرضها على النادي، ستُخصم من هذه المكافأة.

    وبالتالي.. من المتوقع أن تتواصل أزمة الزمالك المالية، في الفترة القادمة؛ ما يقودنا إلى الآتي:

    * أولًا: استمرار إيقاف القيد؛ وبالتالي عدم القدرة على دعم الفريق الأول، وسط نقص في كثير المراكز.

    * ثانيًا: إمكانية قيام لاعبين آخرين بـ"فسخ عقودهم"؛ إذا لم يتحصلوا على رواتبهم، رغم إنجاز الدوري.

    * ثالثًا: قد يلجأ مجلس إدارة الزمالك لبيع لاعب كبير ما؛ يجلب مبلغًا ضخمًا، يُساعد على حل القضايا ودفع الرواتب.

    وإذا حصل أي من ذلك؛ فإن فريق الزمالك سيضعف في الموسم الرياضي القادم 2026-2027، بدلًا من تقوية القائمة.

    يا ليت شائعات كريستيانو رونالدو تتحوّل إلى حقيقة!

    الآن.. لنذهب إلى نقطة أخرى؛ ونقول: "يا ليت شائعات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو تتحوّل إلى حقيقة"!.

    ماذا نقصد من ذلك؟!.. إذا عُدنا إلى الوراء قليلًا؛ سنتذكر أن شائعات ترددت بشأن رغبة رونالدو، في الاستثمار بنادي الزمالك المصري.

    وقيل وقتها إن الأسطورة البرتغالية الذي ينشط في عملاق الرياض النصر، يُخطط للاستثمار في أندية عديدة "عالميًا وبالشرق الأوسط"؛ من بينها الفريق الزملكاوي الكبير.

    هُنا.. خرج هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، عبر صحيفة "عكاظ"؛ ليؤكد أنه لم يحدث أي تواصل من رونالدو أو ممثّليه، للاستثمار في النادي.

    وبدون تعليق نصر حتى، كان واضح أن هذه الأخبار مجرد شائعات؛ ولكن الحقيقة هي أن القلعة البيضاء، تحتاج لمستثمر كبير بالفعل لمساعدته.

    نعم.. تخيل عزيزي القارئ أن الزمالك توج بالدوري المصري 2025-2026؛ وهو يمر بكل هذه الظروف المالية والإدارية الكارثية، التي تجعل قلاع رياضية عالمية تنهار.

    فما بالك أيها المشجع الزملكاوي، إذا جاء مستثمر عالمي وضخ الأموال في هذا النادي؛ بالتأكيد.. الفريق سيمتلك كل المقاومات وقتها، للسيطرة على الألقاب محليًا وقاريًا.

    بمعنى أن النادي الذي يحقق النجاحات، في أصعب الظروف؛ بإمكانه أن يسطر التاريخ بكل ما تحمله المعاني، إذا توفرت له بيئة صحية مناسبة.

    كلمة أخيرة.. جمهور الزمالك "بطل الملحمة" الحقيقي

    أخيرًا وبعد كل ما استعرضناه؛ يجب الإشارة إلى أن ما قدّمه جمهور الزمالك في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، هو ملحمة حقيقية.

    جمهور الزمالك لم يتخل عن لاعبيه في أصعب الظروف، وظلوا يبدعون في المدرجات؛ حيث كانوا العامل الرئيس و"الرقم 1"، في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

    أيضًا.. من مكاسب هذا الموسم؛ هو ظهور أكثر من لاعب شاب في صفوف الزمالك، من الممكن أن يكونوا "نواة" الفريق الأول في السنوات القادمة.

    واضطرت أجهزة الزمالك المُتعاقبة، للاعتماد على مجموعة من اللاعبين الصغار؛ بسبب الإصابات العديدة، وفسخ بعض النجوم عقودهم - كما ذكرنا -.

    والأمل أن تبني إدارة القلعة البيضاء الآن، على مكاسب الجماهير واللاعبين الصغار، بالإضافة إلى العودة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد فترة غيابٍ طويلة؛ لكي تضع روشتة حل الأزمات، في أسرع وقتٍ ممكن.

    وليس علينا سوى الانتظار؛ لمعرفة كيف ستتصرف الإدارة الزملكاوية مع كل هذه المشاكل بالفعل، قبل بداية الموسم الجديد 2026-2027.