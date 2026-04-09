الرئيس السابق لليوفنتوس يشرح «المشكلة» التي تسبب فيها انتقال كريستيانو رونالدو للنادي
هوس دوري أبطال أوروبا
في عام 2018، صدم يوفنتوس العالم بتعاقده مع رونالدو قادمًا من ريال مدريد مقابل مبلغ تجاوز 100 مليون يورو. في ذلك الوقت، كان «البيانكونيري» قد سيطر على الدوري الإيطالي لما يقرب من عقد من الزمان، ووصل إلى نهائيين لدوري أبطال أوروبا خلال السنوات الخمس السابقة. كان الهدف من ضم أفضل هداف في تاريخ المسابقة هو أن يكون القطعة الأخيرة في أحجية الهيمنة الأوروبية، لكن هذه الخطوة تزامنت في النهاية مع فترة من التراجع وعدم الاستقرار المالي للعملاق الإيطالي.
وفي معرض تعليقه على قرار جلب رونالدو إلى إيطاليا، أكد باراتيكي أنه لا يندم على ذلك، حيث قال لصحيفة كورييري ديلا سيرا: "كان رونالدو ثمينًا لليوفنتو ومهمًا للجميع، تمامًا مثل [جوزيه] مورينيو في روما. البطولة تحتاج إلى لاعبين عظماء. كنا جميعًا نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، وكان بإمكاننا الفوز به في عامنا الأول. لا تزال خسارتنا أمام أياكس عالقة في ذهني". على الرغم من الاستثمار الضخم، فشل يوفنتوس في تجاوز ربع النهائي خلال فترة بقاء رونالدو التي استمرت ثلاث سنوات.
"مشكلة" التسجيل المتكرر
ورغم أن الإحصائيات الفردية لرونالدو كانت مذهلة - حيث سجل 101 هدفاً في 134 مباراة - أشار باراتيكي إلى أن موثوقيته أمام المرمى أدت دون قصد إلى شعور بالرضا عن الذات بين زملائه في الفريق. فبدلاً من دفع الفريق إلى آفاق جديدة، سمح وجود اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً لأعضاء الفريق الآخرين، الذين كانوا قد حصدوا بالفعل العديد من الألقاب، بالتراخي في بعض اللحظات.
وأوضح باراتيكي التغيير النفسي الذي حدث داخل الفريق، قائلاً: "كانت المشكلة أن كريستيانو، بتسجيله هدفاً في كل مباراة، جعل الحياة سهلة للغاية لزملائه، الذين حققوا بالفعل الكثير من الانتصارات. ولهذا السبب قمنا بتغيير المدربين، في محاولة لإحداث تغيير جذري".
العلاقة مع أليجري وساري
طوال فترة وجود رونالدو في يوفنتوس، انتشرت شائعات متكررة حول علاقته مع مدربين مختلفين، ولا سيما ماسيميليانو أليجري وموريزيو ساري. ومع ذلك، نفى باراتيكي وجود أي خلافات داخلية، وأشاد بمهارات أليجري في إدارة اللاعبين ودافع عن فترة ساري، التي شهدت فوز النادي بلقب الدوري الإيطالي الأخير قبل أن تتراجع هيمنته على كرة القدم الإيطالية في نهاية المطاف.
وفيما يتعلق بالمدربين، قال باراتيكي: "لا، أليجري هو الأذكى على الإطلاق؛ قدرته على التواصل مع اللاعبين هي ما تصنع الفارق. واجه ساري بعض الصعوبات في البداية، لكونه أكثر تشددًا من الناحية التكتيكية، لكنه تكيف بعد ذلك. كما أنه فاز بلقب الدوري الإيطالي أيضًا؛ وقد نسي الكثيرون ذلك".
التداعيات المالية
ورغم أن صفقة رونالدو لم تكن السبب الوحيد وراء المشاكل القانونية والمالية التي أدت في نهاية المطاف إلى خصم نقاط واستقالة أعضاء مجلس الإدارة، إلا أن حجم عقده الضخم أثبت أنه صعب التحمل. وقد أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم هذه المشاكل، تاركًا «السيدة العجوز» مع أعباء رواتب أعاقت قدرتها على إعادة بناء الفريق الداعم بشكل سليم حول نجمها البارز. غادر رونالدو يوفنتوس في صيف 2021 ليعود إلى مانشستر يونايتد، وهو يلعب الآن في الدوري السعودي للمحترفين مع فريق النصر.