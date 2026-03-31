الرئيس التنفيذي لنيوكاسل يكشف عن موقفه بشأن احتمال بيع ساندرو تونالي في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بضمه

أكد هوبكينسون، الرئيس التنفيذي لنادي نيوكاسل يونايتد، أن أي رحيل للاعبين هذا الصيف لن يتم إلا وفقًا لشروط النادي. وفي معرض حديثه عن احتمال خسارة لاعب بارز آخر، قال: «ليس لدينا بالضرورة استراتيجية شاملة فيما يتعلق برحيل اللاعبين. نحن نفكر ملياً فيما قد يرغب اللاعبون أو لا يرغبون في فعله هذا الصيف. ولكن إذا تكرر سيناريو إيزاك مرة أخرى، فإن أي لاعب مرتبط بعقد سيغادر وفقاً لشروطنا وسنستفيد إلى أقصى حد من الفرصة التي قد تمثلها هذه الخطوة للنادي.

"في المستقبل، تتمثل استراتيجيتنا في الشراء الجيد والبيع الجيد. الشراء الجيد لا يعني بالضرورة إنفاق أكبر قدر من المال. إنه يعني العمل في سوق الانتقالات من أجل اللاعبين الذين يولدون أكبر قيمة لهذا النادي بدلاً من المبلغ المدفوع مقابلهم. لذا، هناك العديد من الأمور التي يتعين علينا القيام بها، بما في ذلك تطوير لاعبينا، والبحث عن الفرص في سوق الانتقالات، والتأكد من أننا نستفيد إلى أقصى حد من الفرص المتاحة في حدود الميزانية المتاحة لدينا."