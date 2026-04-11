الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول يحث المشجعين على النظر إلى «الحقائق» قبل الاحتجاجات المقررة ضد ارتفاع أسعار التذاكر

طلب هوجان من المشجعين أن يأخذوا في الاعتبار السياق المالي المحيط بهذا القرار. كما أكد رئيس نادي ليفربول أن «الريدز» رفعوا الأسعار بحذر أكبر مقارنة بمنافسيهم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب في رسالته إلى المشجعين: "نود أيضًا أن نطلب شيئًا واحدًا في الأيام والأسابيع المقبلة: أن تستند أي احتجاجات وأي نقاشات إلى الحقائق - ما الذي يتغير، ولماذا يتغير، وماذا يعني ذلك من الناحية العملية".

"على مدار العقد الماضي، قمنا بزيادة أسعار التذاكر بنسبة 4% فقط للحفاظ على أي ارتفاع في أسعار التذاكر عند الحد الأدنى. وفي ظل هذه الخلفية، نعتقد أن ربط أي زيادات بالتضخم، الذي تم تأكيده بنسبة 3% للموسم 2026/27، هو الطريقة الأكثر عدلاً وشفافية لمحاولة تغطية بعض تلك التكاليف التي لا يمكن التحكم فيها.

"كما أننا نعمل في دوري قامت فيه الأندية الأخرى بزيادة الأسعار بمعدل أعلى بكثير خلال العقد الماضي. منذ موسم 2016/2017، رفعت الأندية المنافسة لنا في المراكز الستة الأولى أسعار التذاكر بنسبة 17% في المتوسط، بينما قمنا نحن بزيادة أسعارنا بنسبة 4% خلال نفس الفترة."