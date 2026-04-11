الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول يحث المشجعين على النظر إلى «الحقائق» قبل الاحتجاجات المقررة ضد ارتفاع أسعار التذاكر
ليفربول يدافع عن رفع أسعار التذاكر
دافع الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول عن قرار النادي برفع أسعار تذاكر الموسم 2026-2027، موضحًا الضغوط المالية التي دفعت إلى اتخاذ هذه الخطوة. في رسالة موجهة إلى حاملي التذاكر الموسمية، قال الرئيس التنفيذي هوجان إن تكاليف أيام المباريات ارتفعت بنحو 85% خلال السنوات العشر الماضية. ولذلك، نفذ النادي زيادة بنسبة 3% في أسعار التذاكر كجزء من خطة لتعويض ما يصفه بـ"التكاليف التي لا يمكن التحكم فيها"، بما في ذلك ارتفاع فواتير المرافق العامة والضرائب التجارية. ومع ذلك، أثار هذا القرار ردود فعل سلبية من المشجعين.
يحث هوجان مؤيديه على أن تستند أي احتجاجات إلى الحقائق
طلب هوجان من المشجعين أن يأخذوا في الاعتبار السياق المالي المحيط بهذا القرار. كما أكد رئيس نادي ليفربول أن «الريدز» رفعوا الأسعار بحذر أكبر مقارنة بمنافسيهم في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكتب في رسالته إلى المشجعين: "نود أيضًا
أن نطلب شيئًا واحدًا في الأيام والأسابيع المقبلة: أن تستند أي احتجاجات وأي نقاشات إلى الحقائق - ما الذي يتغير، ولماذا يتغير، وماذا يعني ذلك من الناحية العملية".
"على مدار العقد الماضي، قمنا بزيادة أسعار التذاكر بنسبة 4%
فقط للحفاظ على أي ارتفاع في أسعار التذاكر عند الحد الأدنى. وفي ظل هذه الخلفية، نعتقد أن ربط أي زيادات بالتضخم، الذي تم تأكيده بنسبة 3% للموسم 2026/27، هو الطريقة الأكثر عدلاً وشفافية لمحاولة تغطية بعض تلك التكاليف التي لا يمكن التحكم فيها.
"كما أننا نعمل في دوري قامت فيه الأندية الأخرى بزيادة الأسعار بمعدل أعلى بكثير خلال العقد الماضي. منذ موسم 2016/2017، رفعت الأندية المنافسة لنا في المراكز الستة الأولى أسعار التذاكر بنسبة 17% في المتوسط،
بينما قمنا نحن بزيادة أسعارنا بنسبة 4% خلال نفس الفترة."
المشجعون سيخلون ملعب أنفيلد من الأعلام
كان رد فعل المشجعين سريعًا وواضحًا. فقد أكدت مجموعة «سبايون كوب 1906» أن الأعلام واللافتات ستختفي اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع تعبيرًا عن استيائهم.
وقالت المجموعة، وفقاً لما نقلته BBC: "لن تكون أي من أعلام Spion Kop 1906 موجودة في أنفيلد خلال المباريات المتبقية". "نشعر أنه لم يعد لدينا خيار آخر. عاماً بعد عام، تؤدي التكاليف المتزايدة إلى إبعاد المزيد من المشجعين عن كرة القدم. ماذا سيكون أنفيلد بدون نبضه؟ افعلوا الصواب من أجل مستقبل لعبتنا. استمعوا إلى النبض".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يستعد ليفربول حالياً لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز الخامس، متأخراً بست نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث، وبخمس نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع. وسيواجه «الريدز» بعد ذلك باريس سان جيرمان في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.