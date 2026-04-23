الريان أزال غموض موافقة عبدالرزاق حمدالله على تخفيض راتبه مع الشباب .. واحذر يا الهلال من عودة أليكساندر ميتروفيتش!

انتهى حلم الشباب السعودي في الخطوة الأخيرة، ولا تزال البطولات رافضة أن تخضع له مهما حاول، بل غالبًا ما تكون خطواته للوراء أكثر منها للأمام.

أما الريان القطري فيعتلي منصة التتويج بطلًا لدوري أبطال الخليج للأندية لأول مرة في تاريخه، بفوز بثلاثية نظيفة أمام الليوث السعودية.

المباراة كانت متكافئة تقريبًا حتى الدقيقة 59، حيث أشهر الحكم الإماراتي عادل النقبي الكارت الأحمر بعد الإنذار الثاني إلى نجم الشباب البلجيكي يانيك كاراسكو.

طرد البلجيكي جاء بعد سخريته من قرار الحكم الإماراتي، الذي رفض طرد لاعب الريان البرازيلي جريجوري دا سيلفا، على إثر تدخله العنيف على ساق كاراسكو.

وبعد هذا الطرد انهالت الأهداف على مرمى مارسيلو جروهي؛ حارس الفريق السعودي، بداية من دافيد جارسيا ثم أليكساندر ميتروفيتش فروجر جيديس في الدقائق 60، 78 و81 من عمر المباراة، ليتوج الريان بطلًا للخليج 2025-2026.

في السطور التالية دعونا نسلط الضوء تحديدًا على الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدلله؛ مهاجم الشباب، والصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ مهاجم الريان..