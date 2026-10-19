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Ben Harburg Ruben Neves (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

"بـ100 ريال لكل مشجع": الروابط المستأجرة .. احذروا أزمة نيفيش ولهذا نرفع القبعة لبن هاربورج!

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تحسين أم تشويه لصورة مدرجات الأندية السعودية؟

"يؤدون حركات سواءً فاز فريقهم أو خسر"، وصف مختصر، لخّص به الإعلامي فيصل الجفن، ظاهرة "الروابط المستأجرة" بين أندية دوري روشن السعودي، التي ربما باتت ملفًا لا يمكن السكوت عنه، ومحورًا يستحق التساؤل بشأن ما إذا كان بمثابة "إنقاذ" لتراجع الحضور الجماهيري في المدرجات، أو تشويه لصورة الفرق.

إذا اعتدت على مشاهدة احتفالات الجماهير الأفارقة في المدرجات، بقطع النظر عن نتائج فرقهم، ستقول: هذا وضع طبيعي، إلا أن رصد لقطات لاحتفالات الجماهير "على وتيرة واحدة" في المدرجات السعودية، أثارت التساؤلات حول ملف "الروابط المستأجرة"، قبل أن يخرج تقرير تليفزيوني، ليزيد من حالة الجدل.

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  • ماذا حدث؟

    وأثار تقرير نشره برنامج "المحور" عبر فضائية ثمانية، ضجة كبيرة، بسؤال أحد المرتبطين بالروابط المستأجرة، والذي عرّف نفسه بأنه مسؤول تواصل بين النادي والجماهير، ويتولى عملية تنظيم المدرجات.

    هذا الشخص، الذي لم يُظهر هويته في التقرير، قال إن أجر المشجعين يبدأ من 100 ريال، ويعتمد هذا الأمر على طبيعة المشاركة، مضيفًا أنهم يتواجدون في الرياض، والشرقية والغربية وأيضًا جنوب المملكة، وأن وسيلة التواصل مع الأندية، تأتي عبر مسؤول التواصل أو مسؤول العلاقات، أيًا كان المسمى الوظيفي.

    ونوّه الشخص بأن متوسط ما تدفعه الأندية لتلك الرابطة، يصل إلى 30 ألف ريال، وهناك تصنيفات، ما بين استدعاء أعداد بسيطة أو كبيرة، وقد توضع بعض الشروط، مثل استئجار عدد معين من المشجعين، أو كأن يطلب مثلًا بأن يكون الصف "كامل متميز".

    وحدد المذكور أسماء أندية تم التعامل معها، بقوله "الشباب والفيصلي والفيحاء، وكذلك السد والعين"، فيما روى قصة مع أحد الأندية، حيث وقع سوء تفاهم بالتواصل مع الإدارة، بسبب وجود أكثر من شخص "يحسب نفسه مسؤولًا" خلال التواصل، ما تسبب في اختلاف الطلبات، كأن أحدهم يقول: أريد 100 مشجعًا لا يجلسون ويظلون واقفين، والآخر يقول: أريدهم جالسين ولكن يرفعون أيديهم، ولم يدفع المبلغ وقتها.

    وأضاف أنه يتم توفير ما بين 6 و10 آلاف مشجع، وقد يزداد العدد إلى 15 ألفًا، وفي كل مدينة، هناك أفراد قادرون على استقطاب أعداد من المشجعين، فيما روى قصة خسارة أخرى، بقوله "كانت هناك مباراة مهمة بين ناديين، وطلبوا العدد ذاته بين 4 و5 آلاف مشجع، وأحدهم عيّن وسيطين وآخر عيّن ثلاثة، فكانوا يتفاوتون على السعر، وفي النهاية، تم جلب ألفين مشجع لكلا الناديين.


  • احذروا من سيناريو نيفيش!

    هذا الملف قد يتحول إلى قنبلة موقوتة، فبعيدًا عن غياب الانتماء، فإن اعتماد الأندية على "الروابط المستأجرة" قد يورّطها أكثر من كونه يحسن صورتها في المدرجات، إما بالإساءة إلى لاعب داخل الميدان أو نشر التعصب.

    ورغم أنه لا يمكن الجزم بأن نادي التعاون يعتمد ظاهرة "الروابط المستأجرة"، ولكن ماذا يمنع صدور أفعال من داخل المدرجات، مثل التي شاهدناها في مباراة الهلال، حينما قام مشجعون باستفزاز روبن نيفيش، متوسط ميدان الزعيم، بترديد اسم صديقه الراحل ديوجو جوتا، نجم ليفربول، وهي الواقعة التي لاقت جدلًا عالميًا.

    ورغم أن التعاون علّق وقتها بأن ما حدث قد صدر عن تصرفات فردية، لا يجوز نسبتها إلى جماهير النادي، إلا أن ذلك لم يمنع لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بمعاقبة "سكري القصيم"، بإغلاق ملعبه أمام الجماهير لمباراتين، وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.

  • Ben Harburg Kholood (Goal Only)Goal AR

    لهذا نرفع القبعة لبن هاربورج

    ورغم أن هذا الملف ليس جديدًا على الملاعب السعودية، إلا أن إعادة فتح الباب أمام النقاش حول الروابط المستأجرة، ربما يعد نقطة تحسب للأمريكي بن هاربورج، مالك نادي الخلود.

    لماذا؟ لأنه منذ يومه الأول، جعل خطته وفق ما قاله نصًا "نهدف لبناء قاعدة جماهيرية (حقيقية) تحب هذا الكيان بصدق، وتبقى معه لفترة طويلة"، كما أنه قرر أن يجعل لجماهير القصيم نصيبًا من المشاركة في اتخاذ القرار، من حيث تصميم شعار النادي الجديد، والتواصل المباشر معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

    بن هاربورج، استشهد بتجربته مع نادي قادش، عندما نجح في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة، انعكست على زيادة عدد المتابعين عبر التواصل الاجتماعي من 500 ألف إلى ما يقارب 17-18 مليون متابع.

    يأتي ذلك بالتزامن مع تصريح سابق أيضًا للإعلامي فيصل الجفن، أكد فيه أنه بخلاف الأهلي والاتحاد والهلال والنصر، وأحيانًا الشباب، بقية روابط الأندية لا تحضر المدرجات، فيما استشهد الإعلامي سعود الصرامي، بتصريح من رئيس الفتح، منصور العفالق، بأنه حزين على القادسية، وقوله إنهم لا جمهور لديهم.

    صحيح أن بن هاربورج أثار جدلًا، بتصريح أغضب النصراويين، حينما قال إن أندية مثل النصر والشباب والاتفاق، يدفعون للمشجعين من أجل مؤازرتهم في المدرجات، قبل أن يعتذر لهم، ويقول إنه أدلى بتصريح غير صحيح، إلا أنه وضع يده على تلك الظاهرة التي قد تجلب الضرر على الأندية أكثر من النفع.

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  • كلمة أخيرة..

    استقطاب روابط مستأجرة لا يعني بالضرورة أن تتسبب مشاركتهم في أزمة، وقد تساهم في تحسين صورة المدرجات، إلا أنها لا تصنع نموذج المشجع العاشق الذي يحتاج كل نادٍ إلى تواجده، ولعلّ ذلك الملف بات من الضرورة أن يتصدر اهتمامات الأندية، خاصة لمن هم خارج دائرة الأربعة الكبار، بدلًا من البحث عن الحلول السريعة، باستقطاب روابط مستأجرة، وتعريض النادي لأخطار مثل الإساءات وما على شاكلة ذلك، وهو الأمر الذي يحتاج للبناء من الصفر، ولكنه يستحق العناء.