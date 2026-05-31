علي رفعت

الركنيات تخضع لتقنية الفيديو والطرد لتغطية الفم.. كولينا يعلن تعديلات القوانين في كأس العالم!

كأس العالم سيشهد الكثير من التغييرات!

أعلن رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم بييرلويجي كولينا عن اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم حزمة تعديلات تاريخية وصارمة ستطبق رسميًا في نهائيات كأس العالم 2026 بهدف تسريع نسق المباريات ومكافحة ظاهرة إضاعة الوقت وهو ما تذوق مرارته منتخب آيسلندا مؤخرًا عندما استغلت اليابان تأخر لاعبها في الخروج لتبديل استغرق أكثر من 10 ثوان ومنعه من النزول لمدة دقيقة لتسجل هدف الفوز وديًا مستغلة النقص العددي المؤقت للفريق الآيسلندي.

وأكد كولينا في التصريحات التي نشرتها "ماركا" أن هذه الخطوات الجريئة تأتي رغبة في تحقيق أكبر قدر من التدفق الفعلي لدقائق اللعب والقضاء التام على السلوكيات غير الرياضية والاحتجاجات الجماعية التي تشوه المظهر العام للعبة مؤكدًا أن المونديال المقبل سيكون الساحة الأساسية لفرض هذا النظام الجديد بكل حزم على جميع المنتخبات المشاركة دون استثناء.


  • خمس ثوان لتنفيذ رميات التماس وضربات المرمى


    وتقضي القوانين الجديدة بمنح الحكام الحق في بدء عد تنازلي مدته خمس ثوان فقط لتنفيذ رميات التماس وضربات المرمى من أجل إجبار اللاعبين على استئناف اللعب دون أي تباطؤ وفي حال تعمد أي لاعب تأخير تنفيذ رمية التماس أو المماطلة في لعبها بعد إشارة الحكم سيتم سحب الحق في التنفيذ فورًا ومنح رمية التماس للفريق المنافس.

    أما فيما يتعلق بضربات المرمى فقد جاءت العقوبة أكثر قسوة وحسمًا إذ إنه في حال تجاوز الحارس أو اللاعب المهلة المحددة ذاتها وهي خمس ثوان سيعلن حكم اللقاء دون تردد عن احتساب ضربة ركنية لصالح الفريق الخصم وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لمرمى الفرق التي تعتمد على استهلاك الوقت في أواخر المباريات وستجبر الحراس على التخلص من الكرة بشكل سريع.


  • عقوبات مغلظة للاحتجاجات وحظر تغطية الأفواه

    وفي إطار السعي لفرض الانضباط الأخلاقي والرياضي داخل المستطيل الأخضر أقر كولينا تطبيق عقوبة الطرد المباشر بالبطاقة الحمراء لأي لاعب يتعمد تغطية فمه بيده أو بذراعه أو بقميصه أثناء حدوث أي مشادة أو مواجهة مع لاعب منافس وتستهدف هذه المادة القانونية الدقيقة منع تبادل الإساءات اللفظية الخفية أو العبارات العنصرية والشتائم التي لا تلمحها أعين الكاميرات أو طاقم التحكيم، لمنع تكرار أزمة فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد وجيانلوكا بريستاني لاعب بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

    وامتدت العقوبات لتشمل مواجهة حاسمة لظاهرة الاعتراضات الجماعية حيث يملك الحكم الآن بكامل الصلاحية لإشهار البطاقة الحمراء في وجه أي لاعب يقرر مغادرة أرض الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي كما تسري العقوبة ذاتها على أي فرد من أفراد الجهاز الفني أو الطبي يحرض اللاعبين على الخروج من الملعب مع اعتبار الفريق المتسبب في تعليق اللقاء أو إلغائه خاسرًا للمباراة تلقائيًّا بنتيجة اعتبارية لمنع تكرار انسحاب السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام المغرب.


  • ضوابط صارمة للتبديلات وعلاج المصابين

    ولم يغفل الاتحاد الدولي معالجة الثغرات المستغلة في عمليات التبديل حيث نص القانون الجديد على إلزام اللاعب المستبدل بمغادرة المستطيل الأخضر في ظرف 10 ثوان كحد أقصى من لحظة رفع اللوحة الإلكترونية أو إشارة الحكم وفي حال تأخره يخرج اللاعب ويمنع البديل من الدخول فورًا بل يلتزم بالانتظار عند خط التماس حتى حدوث أول توقف تالي للعب شريطة مرور دقيقة كاملة من زمن اللعب الفعلي مما يضع فريقه في نقص عددي إجباري.

    وعلى المنوال ذاته جرى تنظيم عملية دخول الأطقم الطبية لعلاج المصابين حيث تقرر إجبار أي لاعب يتلقى العلاج والرعاية الطبية داخل أرضية الملعب على المغادرة فورًا والبقاء خارج الخطوط لمدة دقيقة كاملة قبل السماح له بالعودة مجددًا.


  • صلاحيات موسعة لتقنية الفيديو وفترات الراحة

    وفي مقابل هذه الصرامة منح مجلس الاتحاد الدولي تسهيلات جديدة لتقنية حكم الفيديو المساعد لتصحيح الأخطاء المؤثرة حيث بات بإمكان حكام غرفة الفار التدخل الفوري والتوصية بمراجعة اللقطة إذا تبين أن الحكم منح لاعبًا بطاقة صفراء ثانية خاطئة أدت لطرده بالحمراء إذ أصبح من الممكن إلغاء العقوبة وإعادة اللاعب للميدان فضلاً عن التدخل في حالات الخطأ في تحديد هوية اللاعب المعاقب بالإنذار أو الطرد.

    كما شملت صلاحيات التقنية إمكانية تصحيح القرارات الخاصة بالضربات الركنية الخاطئة قبل أن يتم تنفيذها بالفعل بحيث يتلقى الحكم الإشارة ويصحح القرار في مدة وجيزة لا تتجاوز 15 ثانية دون الحاجة لتعطيل طويل للعب.