الرقم 9 الجديد في صفوف توتنهام؟! توتنهام يضع نصب عينيه التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند سيرهو جيراسي في حال نجح في الحفاظ على مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام يتصدر السباق على ضم جيراسي
تجاوز اهتمام توتنهام بـ«جيراسي» مرحلة الاستطلاع البسيطة، حيث تشير تقارير صحيفة «بيلد» إلى أن النادي قد أحرز تقدمًا كبيرًا خلف الكواليس. يبحث «السبورز» عن مهاجم ذي خبرة ليتولى دور الركيزة الأساسية في مشروعهم المقبل، شريطة أن يحافظوا على بقائهم في الدوري الممتاز. وقد أرسل النادي مسؤولين لمتابعة المهاجم خلال خمس مباريات منفصلة، وبدأ اتصالات رسمية مع وكالته «KGSMI». ويبحث جيراسي، الذي انضم إلى دورتموند قادماً من شتوتغارت مقابل 18 مليون يورو (20.7 مليون دولار) في عام 2024، عن خياراته منذ أشهر. وبينما تم التفكير في البداية في انتقال مربح إلى السعودية، دفعت حالة عدم الاستقرار في المنطقة المهاجم إلى إعادة تركيزه نحو التحدي الأوروبي الكبير.
تُعد الرسوم القابلة للتفاوض ميزة
ويمثل المهاجم أشقاؤه من خلال وكالة تديرها العائلة، ويُقال إنهم حريصون على تأمين دور رئيسي للمهاجم في عملية إعادة بناء الفريق في الدوري الممتاز. والأمر الأهم بالنسبة لتوتنهام هو أنهم غير ملزمين بشرط الإفراج البالغ 50 مليون يورو (57.6 مليون دولار) الوارد في عقد جيراسي، حيث إن هذا المبلغ المحدد لا ينطبق إلا على مجموعة مختارة من الأندية "النخبة" والأندية السعودية. وهذا يجعل رسوم انتقاله قابلة للتفاوض بالكامل، وهو ما يمثل ميزة استراتيجية كبيرة لفريق توتنهام. وبالنسبة للاعب، يمثل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الفرصة التي كان ينتظرها: زيادة كبيرة في الراتب، ومكان مضمون في التشكيلة الأساسية، ومشروع طويل الأمد.
دورتموند مجبر على البيع
أصبح دورتموند أكثر انفتاحًا على فكرة بيع اللاعب عقب خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد أتالانتا، الأمر الذي تسبب في عجز في الإيرادات بلغ 27 مليون يورو. ومن شأن التخلي عن جيراسي أن يسد هذه الفجوة المالية ويوفر موارد مالية كافية لتعزيزات الفريق في الصيف. منذ وصوله إلى الدوري الألماني، كان اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً بمثابة مفاجأة سارة، حيث سجل 55 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة في 88 مباراة فقط. وفي هذا الموسم وحده، ساهم في تسجيل 17 هدفاً وتقديم ست تمريرات حاسمة في 38 مباراة. ويأمل دورتموند الآن في اندلاع حرب مزايدة بين توتنهام وميلان لرفع سعر اللاعب الذي ينتهي عقده حالياً في يونيو 2028.
تحدد ظروف البقاء خطط الصيف
يعتمد نجاح هذه المحاولة بشكل كامل على قدرة توتنهام على تجاوز مخاوف الهبوط الحالية وضمان بقائه في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي حال تمكن الفريق من البقاء في الدوري، سيكون بإمكان «السبيرز» تقديم عرض مالي أكثر تنافسية ومنصة عالمية أوسع نطاقاً مقارنة بميلان، مما يجعلهم المرشح الأوفر حظاً للحصول على توقيعه. وسيكون أداء جيراسي في الأسابيع الأخيرة من موسم الدوري الألماني عاملاً حاسماً؛ فكل هدف يسجله يعزز موقف دورتموند التفاوضي ويزيد من الحماس المحيط بمستقبله. مع اقتراب فترة الانتقالات، سيتابع المشجعون عن كثب لمعرفة ما إذا كان بإمكان فريق شمال لندن إتمام صفقة التعاقد مع أحد أكثر المهاجمين دقة في أوروبا.
