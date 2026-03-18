الرقم 9 الجديد في صفوف توتنهام؟! توتنهام يضع نصب عينيه التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند سيرهو جيراسي في حال نجح في الحفاظ على مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز

تجاوز اهتمام توتنهام بـ«جيراسي» مرحلة الاستطلاع البسيطة، حيث تشير تقارير صحيفة «بيلد» إلى أن النادي قد أحرز تقدمًا كبيرًا خلف الكواليس. يبحث «السبورز» عن مهاجم ذي خبرة ليتولى دور الركيزة الأساسية في مشروعهم المقبل، شريطة أن يحافظوا على بقائهم في الدوري الممتاز. وقد أرسل النادي مسؤولين لمتابعة المهاجم خلال خمس مباريات منفصلة، وبدأ اتصالات رسمية مع وكالته «KGSMI». ويبحث جيراسي، الذي انضم إلى دورتموند قادماً من شتوتغارت مقابل 18 مليون يورو (20.7 مليون دولار) في عام 2024، عن خياراته منذ أشهر. وبينما تم التفكير في البداية في انتقال مربح إلى السعودية، دفعت حالة عدم الاستقرار في المنطقة المهاجم إلى إعادة تركيزه نحو التحدي الأوروبي الكبير.