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علي سمير

إعلامي سعودي ساخرًا من النصر: الاتحاد يفاضل بين محرز وباكايوكو وجواو فيليكس مُهدد بسحب دراجته!

الاتحاد
النصر
انتقالات
الاتحاد ضد النصر
دوري روشن السعودي
جواو فيليكس
رياض محرز
نيكولاس راسكين
جورجينيو فينالدوم

الرقابة النشطة تضع العالمي في ورطة

كشف الإعلامي السعودي صالح الطريقي، عن وجود حيرة داخل نادي الاتحاد، بشأن الصفقة الهجومية التي سيقوم بها بمركز الجناح الأيمن قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية بالسعودية.

الاتحاد تخلى عن جناحه الفرنسي موسى ديابي، حيث قرر الأخير العودة إلى نادي باير ليفركوزن الألماني، لتبدأ رحلة البحث عن جناح جديد، وسط أنباء حول اقتراب أنيس حاج موسى جناح فينورد من الانضمام للعميد.

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  • ماذا قال الطريقي؟

    الصحفي المعروف كشف عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن وجود حيرة لدى إدارة الاتحاد، ومفاضلة مستمرة بين رياض محرز وأنيس حاج موسى وخيارات أخرى.

    وقال في تغريدة له:"الاتحاديون في حيرة من أمرهم، هل يتعاقدون مع رياض محرز أو أنيس حاج موسى أو البلجيكي يوهان باكايوكو أو الهولندي جورجينيو فاينالدوم أو البلجيكي نيكولاس راسكين".

    وأضاف:"من حسن حظ النصراويين أنهم لن يدخلوا في حيرة مثل باقي الأندية، فهم دخلوا للرقابة النشطة، احمدوا ربكم".


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  • Joao FelixGetty

    سخرية مستمرة من النصر

    وفي نفس السياق، علق الطريقي على مقطع فيديو منتشر للجناح البرتغالي جواو فيليكس لاعب النصر، وهو يتنقل بدراجة صغيرة للغاية في شوارع الرياض.

    وقال الإعلامي السعودي:"إنه يستمتع، من مصلحته أن تتدخل الرقابة النشطة، وتسحب الدراجة منه حتى لا يهدر فرحه".


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    المزيد من الخيارات للاتحاد في الميركاتو

    كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، عن تطورات مهمة بشأن مستقبل الجناح الكوسوفي إيدون زيجروفا، مؤكدًا أن اللاعب أصبح خارج حسابات نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي.

    وأشار رومانو، إلى أن اللاعب لا يزال متاحًا في سوق الانتقالات، وهو ما جعل نادي الاتحاد السعودي يظهر كخيار جدي للغاية للتعاقد معه خلال الفترة الحالية.

    ويأتي هذا الاهتمام في إطار سعي "العميد" لتعزيز مركز الجناح، خصوصًا وأن النادي الإيطالي أبدى مرونة كبيرة في عملية الرحيل، حيث أن يوفنتوس منفتح على التفاوض بشأن صيغة انتقال اللاعب بشكل يرضي كافة الأطراف.


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  • صفقة منتظرة في الوسط

    في سياق متصل، فجر الإعلامي السعودي محمد البكيري مفاجأة أخرى تتعلق بخيارات الاتحاد في وسط الميدان، حيث أكد دخول اللاعب الألماني نديم أميري، لاعب نادي ماينز، دائرة اهتمامات النادي.

    وأوضح البكيري أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا يحظى بمتابعة دقيقة، وقد اتخذ النادي خطوات إجرائية فعلية لبحث إمكانية ضمه.

    ووفقًا لما نشره البكيري عبر حساباته، فإن أميري على رادار نادي الاتحاد حيث رفع استفسارًا للرقابة المالية في الرابطة للتفاوض معه، مما يعكس رغبة النادي في تأمين كافة الجوانب القانونية والمالية قبل الدخول في مفاوضات مباشرة مع الجانب الألماني.

    أميري، الذي يمتلك خبرة واسعة في "البوندسليجا"، يُنظر إليه كقطعة مكملة لمنظومة الفريق، خاصة في ظل الحاجة للاعب يمتلك القدرة على التحكم في رتم اللعب وصناعة الفرص من العمق، وهي ميزة قد تمنح الاتحاد تنوعًا تكتيكيًا أكبر في المواجهات الكبرى التي ينتظرها الفريق في دوري روشن للمحترفين.

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النصر