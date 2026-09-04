إعلامي سعودي ساخرًا من النصر: الاتحاد يفاضل بين محرز وباكايوكو وجواو فيليكس مُهدد بسحب دراجته!

كشف الإعلامي السعودي صالح الطريقي، عن وجود حيرة داخل نادي الاتحاد، بشأن الصفقة الهجومية التي سيقوم بها بمركز الجناح الأيمن قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية بالسعودية.

الاتحاد تخلى عن جناحه الفرنسي موسى ديابي، حيث قرر الأخير العودة إلى نادي باير ليفركوزن الألماني، لتبدأ رحلة البحث عن جناح جديد، وسط أنباء حول اقتراب أنيس حاج موسى جناح فينورد من الانضمام للعميد.



