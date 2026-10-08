يبدو أن بإمكان النصر الآن تنفس الصعداء بعدما عانى الأمرين خلال الميركاتو الصيفي الماضي، على إثر الرقابة المالية المشددة، التي حرمته من التحكم في سوق انتقالاته بدرجة كبيرة.
هل تتكرر معاناة صيف 2026؟ .. تطورات كبيرة في أزمة الرقابة المالية المشددة على النصر قبل الميركاتو الشتوي 2027
ماذا حدث؟
لم يضم العالمي في الميركاتو الصيفي 2026 سوى لاعب الوسط البرتغالي سامو كوستا، مقابل 22 مليون يورو، وهي الصفقة التي ظلت معلقة لفترة على إثر الأزمة المالية.
بل وتعطل ملف تجديد عقود عدد من اللاعبين على رأسهم عبدالرحمن غريب، ما حرمه من بداية الموسم بشكل طبيعي مع الفريق.
تلك المعاناة أتت على إثر فرض رقابة مالية مشددة على النادي، على إثر بعض القضايا المالية والديون التي تراكمت، لدرجة حتى تسببت في تأخير دفع رواتب اللاعبين.
- Anadolu Agency
ما الجديد؟
الجديد في هذا الشأن أنه تم رفع الرقابة المالية المشددة عن النصر، ما يتيح له إبرام صفقات في شتاء 2027 بشكل طبيعي دون تحكم من أطراف خارجية، بحسب ما أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي وكذلك صحيفة "اليوم".
وقال الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" الإذاعي: "أحب أن أزف بشرى لمدرج الشمس الكبير، إذ لم يعد أي ملاحظات مالية على النصر، رُفعت الرقابة المالية تمامًا عن النادي، لذا يستطيع تسجيل لاعبين جدد في الشتاء المقبل".
ما هي احتياجات النصر؟
بالحديث عن تحركات النصر المتوقعة في الميركاتو الشتوي المقبل، فإنه يحتاج خصيصًا لتدعيم خط الوسط بمحور جديد، بجانب الظهيرين.
فيما تنادي بعض الأصوات بضرورة التعاقد مع رأس حربة أجنبي جديد، بجانب الثنائي كريستيانو رونالدو وعبدالإله العمري.
وماذا بعد؟
وسط نقص الصفقات، خاض العالمي سبع جولات من الموسم الجاري بدوري روشن السعودي (2026-27)، حصد خلالها 16 نقطة محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب خلف الهلال (18)، والاتحاد (17).
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