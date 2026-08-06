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محمد سعيد

الرفاهية الزائدة التي يعشقها مورينيو .. يان ديوماندي يصل ريال مدريد وفي يده المفتاح الذهبي لطرد فينيسيوس!

فقرات ومقالات
يان ديوماندي
فينيسيوس جونيور
جوزيه مورينيو
كيليان مبابي
ريال مدريد
الدوري الإسباني

كيف ينسج مورينيو لوحة مدريد الجديدة بعد صفقة الـ 140 مليون؟

في أروقة "سانتياجو برنابيو"، حيث لا تهدأ طموحات النادي الأكثر جاذبية في العالم، يجد البرتغالي جوزيه مورينيو نفسه أمام معضلة تكتيكية استثنائية يُطلق عليها "صداع الرفاهية الزائدة".

فالإعلان الرسمي عن تعاقد ريال مدريد مع الجوهرة الإيفوارية يان ديوماندي قادمًا من لايبزيج الألماني مقابل 140 مليون يورو، لم يكن مجرد صفقة قياسية أخرى، بل كان إعلانًا عن بدء حقبة هجومية مدججة بالحلول، تضع المرونة التكتيكية لـ "السببيشال وان" تحت اختبار ناري.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    صراع الأباطرة: تحدي مورينيو التكتيكي

    موافقة العملاق الإسباني على دفع مبلغ أساسي مضمون قدره 125 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كبنود إضافية قابلة للتحقيق، و5 ملايين يورو أخرى بناءً على أهداف أكثر طموحًا مرتبطة بالأداء، يؤكد مدى أهمية هذه الصفقة لدى النادي الملكي الذي حارب عليها خلال الأيام الماضية حتى نجح في حسمها متغلبًا على بطل أوروبا باريس سان جيرمان.

    وفي حال تحقيق جميع متغيرات الأداء، سيصبح ديوماندي رسميًا أغلى لاعب في تاريخ ريال مدريد، حيث سيتجاوز إجمالي قيمة الصفقة الأرقام القياسية السابقة التي سجلها انضمام جود بيلينجهام قادمًا من بوروسيا دورتموند في عام 2023، وإيدين هازارد قادمًا من تشيلسي في 2019. 

    وفي هذا السياق، يمكن اعتبار وصول ديوماندي (19 عامًا)، بمثابة مؤشر يرفع حدة المنافسة على التشكيل الأساسي إلى مستويات غير مسبوقة؛ فاللاعب الإيفواري يُعد "جوكر" هجوميًا بامتياز، يجيد اللعب بكفاءة مطلقة على كلا الجناحين وفي العمق.

    هذا التنوع يضعه في مواجهة مباشرة مع كتيبة خرافية تضم كيليان مبابي في قلب الهجوم، إلى جانب فينيسيوس جونيور، رودريجو جويس (الذي يستعد لرحلة تعافٍ طويلة حتى 2027)، فرانكو ماتانتونو، إندريك، براهيم دياز.

    ويُعد ديوماندي قطعة شطرنج مثالية لنظام 4-2-3-1 الذي يفضله مورينيو؛ فهو يمتلك السرعة والرشاقة لاختراق الدفاعات، والقوة والحماس لاستعادة الكرة، فضلاً عن كونه المكمل المثالي للانطلاقات الهجومية للظهير ترنت ألكساندر-أرنولد عبر الجناح الأيمن.

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  • Olise MbappeGetty Images

    إستراتيجية المستثمر: تأمين المستقبل ورسم خريطة الهجوم

    التعاقد مع ديوماندي يأتي ضمن خطة إستراتيجية بعيدة المدى لتأمين مستقبل الهجوم المدريدي، ومع تطلع النادي لضم مايكل أوليسي الصيف المقبل (أو فور سماح بايرن ميونخ برحيله)، يضمن النادي خط هجوم ناريًا بقيادة مبابي كرأس حربة، مدعومًا بأسماء شابة واعدة قادرة على حمل المشعل مثل ماتانتونو، رودريجو، وبراهيم دياز.

    الآن الريال يمتلك جناحًا مثاليًا لم يتجاوز العشرين عامًا ومهاجم فذ غزير الأهداف بقيمة مبابي لديه على الأقل 6 مواسم يحقق خلالها نجاحات مثالية، ومع وصول أوليسي المتوقع خلال عام أو عامين، فنحن نتحدث عن هجوم مدمر لأي دفاع ومدة صلاحيته تستمر على الأقل حتى 2031، وهذا التخطيط لا يمكن استبعاده في وجود شخصيتين مثل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ومدرب مخضرم بحجم مورينيو.

    ومع هذا الزخم الهجومي، هناك اسم لم يسقط منا سهوًا، بل جاء الدور للحديث عنه وهو البرازيلي فينيسيوس جونيور، والسؤال الآن أين "فيني" من هذه الحسبة؟

  • Yan Diomande Vini Jr GFXGetty/ GOAL

    لغز فينيسيوس: التجديد لغرض الاستثمار!

    وسط هذا الاكتظاظ الهجومي، تتجلى زاوية أخرى في استراتيجية إدارة ريال مدريد تتعلق بمستقبل فينيسيوس جونيور، ففي ظل اهتمام آرسنال الجاد بضم النجم البرازيلي ومن قبله باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي والدوري السعودي، يبدو أن محاولات مدريد الحالية للتجديد معه ليست إلا طريقة لضمان حماية قيمته السوقية وبيعه بسعر ضخم في المستقبل القريب.

    صحيح أن امتلاك جناح مميز بقيمة فينيسيوس لم يتجاوز الـ26 من عمره ولديه الكثير ليقدمه هو أمر يتمناه أي نادٍ، لكن مع كثرة الأزمات وجدل التجديد والطلبات المادية والرغبة في التساوي مع كيليان مبابي، فإن رحيل البرازيلي بمقابل مادي يناسب قيمته، سيكون أمرًا مربحًا بكل المقاييس للملكي، خصوصًا في ظل وجود ديوماندي الذي يمنح بيريز الأريحية المطلقة للاستغناء عن أي نجم دون الخوف من ترك فراغ في الأجنحة.

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  • Yan DiomandeGetty Images

    رحلة خيالية من ليجانيس إلى قمة العالم

    بالنسبة لديوماندي نفسه، تبدو هذه الخطوة وكأنها سيناريو سينمائي خيالي، فقبل عام واحد فقط، لم يكن أغلب مشجعي كرة القدم يعرفون اسمه حين انتقل من ليجانيس إلى لايبزيج مقابل 20 مليون يورو، بل إنه لم يشارك سوى في 10 مباريات بالدوري الإسباني قبل هبوط ليجانيس!

    لكن رهان لايبزيج عليه كان صائبًا، حيث انفجرت موهبته بتقديم 23 مساهمة تهدفية، وقاد الفريق للمركز الثالث بمراوغاته المذهلة وتمريراته الحاسمة مع كريستوف باومجارتنر.

    وبعد توهجه في كأس العالم 2026 رفقة كوت ديفوار ووصولهم إلى دور الـ 32، اشتعل السباق الأوروبي لضمه، قبل أن يحسم ريال مدريد الصراع متفوقًا على باريس سان جيرمان وليفربول، وهذه هي نوعية اللاعب الذي يصبو إليه مورينيو بشكل خاص وريال مدريد بشكل عام.

    ويبقى السؤال المطروح الآن: كيف سيتعامل هذا الفتى الشاب مع ضغط قميص ريال مدريد وسعر انتقاله البالغ 140 مليون يورو؟ الأكيد أن ديوماندي قد فاز بالرهان بالفعل بمجرد وصوله إلى هذه المرحلة، بينما تقع الكرة الآن في ملعب مورينيو لترجمة هذه "الرفاهية" إلى ألقاب تجتاح إسبانيا وأوروبا.

وديات الأندية
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