الرفاهية الزائدة التي يعشقها مورينيو .. يان ديوماندي يصل ريال مدريد وفي يده المفتاح الذهبي لطرد فينيسيوس!

موافقة العملاق الإسباني على دفع مبلغ أساسي مضمون قدره 125 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كبنود إضافية قابلة للتحقيق، و5 ملايين يورو أخرى بناءً على أهداف أكثر طموحًا مرتبطة بالأداء، يؤكد مدى أهمية هذه الصفقة لدى النادي الملكي الذي حارب عليها خلال الأيام الماضية حتى نجح في حسمها متغلبًا على بطل أوروبا باريس سان جيرمان.

وفي حال تحقيق جميع متغيرات الأداء، سيصبح ديوماندي رسميًا أغلى لاعب في تاريخ ريال مدريد، حيث سيتجاوز إجمالي قيمة الصفقة الأرقام القياسية السابقة التي سجلها انضمام جود بيلينجهام قادمًا من بوروسيا دورتموند في عام 2023، وإيدين هازارد قادمًا من تشيلسي في 2019.

وفي هذا السياق، يمكن اعتبار وصول ديوماندي (19 عامًا)، بمثابة مؤشر يرفع حدة المنافسة على التشكيل الأساسي إلى مستويات غير مسبوقة؛ فاللاعب الإيفواري يُعد "جوكر" هجوميًا بامتياز، يجيد اللعب بكفاءة مطلقة على كلا الجناحين وفي العمق.

هذا التنوع يضعه في مواجهة مباشرة مع كتيبة خرافية تضم كيليان مبابي في قلب الهجوم، إلى جانب فينيسيوس جونيور، رودريجو جويس (الذي يستعد لرحلة تعافٍ طويلة حتى 2027)، فرانكو ماتانتونو، إندريك، براهيم دياز.

ويُعد ديوماندي قطعة شطرنج مثالية لنظام 4-2-3-1 الذي يفضله مورينيو؛ فهو يمتلك السرعة والرشاقة لاختراق الدفاعات، والقوة والحماس لاستعادة الكرة، فضلاً عن كونه المكمل المثالي للانطلاقات الهجومية للظهير ترنت ألكساندر-أرنولد عبر الجناح الأيمن.