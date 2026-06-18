فقدت وظيفتها والرعاة يغادرون القناة .. اعتذار وعقاب رادع لصاحبة شائعة وفاة والد ليونيل ميسي

أمام هذا الخبر الكاذب، انفجرت التعليقات الغاضبة تجاه القناة وحساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أن عدد كبير من الرعاة وأصحاب الإعلانات قاموا بسحب عقود الرعاية والانسحاب من القناة التي تورطت في هذه القضية.

وعلى الفور، أصدرت إدارة قناة "Luzu Tv"، بيانًا رسميًا، اعتذرت من خلاله عن نشر هذه الشائعة، قائلة: "نأسف بشدة لما حدث على الهواء في برنامج (El Show del Verano)، بالنسبة لقناتنا، من غير المقبول بث معلومات حساسة دون التحقق الواجب مسبقًا".

وأضافت: "لهذا السبب، اتخذت سلطات القناة قرارًا بإنهاء عمل جميع المسؤولين المتورطين، وستتخذ فلورنسيا بينيا قرارًا بالتنحي والرحيل عن القناة. نؤكد مجدداً التزامنا بتواصل مسؤول ومحترم وصارم".

وبالفعل، خرجت فلورينسيا بينيا لتقدم اعتذارها وهي تذرف الدموع عبر الشخصي بمنصة "إكس"، قائلة: "أشعر بحرج شديد للغاية. هذه هي المرة الأولى التي يحدث لي فيها أمر كهذا. أولًا، أود أن أقدّم اعتذاري الصادق واللامحدود".

وأضاف: "كنت على الهواء مباشرة عندما تم إبلاغي عبر سماعة الأذن بذلك الخبر، وهو خبر لا أريد حتى تكراره. طلبوا مني أن أقوله، وكنت في حالة صدمة، لم يكن لدي هاتفي أو حاسوبي لأتحقق بنفسي مما يحدث، ويمكن للجميع التأكد من ذلك".

وتابع المذيعة: "أخبرني فريق الإنتاج أن هذا الأمر يحدث الآن، فقمت بنقله كما وصلني. وفي اللحظة نفسها التي ذكرته فيها، عادوا ليقولوا: انتظري، يبدو أن الخبر غير مؤكد".

وأردفت: "أكرر اعتذاري بشدة. لم أمر بموقف كهذا من قبل، وما زلت أرتجف من شدة التأثر. كنت فقط أنقل ما قيل لي عبر السماعة دون أن أعرف حقيقة ما يجري. تحدثت مع نيكولاس أوكياتو، وستصدر القناة بيانًا رسميًا. وقد تحدثوا بالفعل عن فرض عقوبة، لكنها ليست ضدي، بل تتعلق بفريق الإنتاج".

وواصلت: "مع ذلك، طلبت ألا يتعرض أحد لأي إجراءات انتقامية. أعلم أن ما حدث خطير جدًا، وأكرر اعتذاري. لكن ما جرى على الهواء كان نتيجة معلومة وصلتني من فريق الإنتاج، بعدما اعتقدوا أنها صحيحة بسبب انتشارها الواسع".

وختمت: "الأشخاص المسؤولون عن هذا الأمر يتحدثون حاليًا مع إدارة القناة. وأنا لا أريد أن يفقد أي شخص وظيفته، لكن لا بد أن يتحمل أحد المسؤولية. لقد خرجت وقدمت الاعتذار بنفسي وتحملت المسؤولية أمام الجميع".