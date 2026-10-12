من قفزة الرديف إلى نظرية رودري وجسر ليونيل ميسي.. هل يصبح سيرجيو بوسكيتس "كلمة السر الجديدة" في برشلونة؟

كل عاشق محب للعملاق الكتالوني برشلونة، سيعرف ماذا يعني الأسطورة الإسبانية سيرجيو بوسكيتس في تاريخ هذا الكيان الرياضي العملاق.

بوسكيتس لعب في "الجيل البرشلوني الذهبي"؛ حيث كانت كل الإشادات تذهب إلى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، أو ثنائي خط الوسط الإسباني الآخر تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا.

لكن رغم ذلك؛ كان بوسكيتس أهم لاعب في منظومة برشلونة التكتيكية، من خلال تحكمه في رتم اللعب واستعادة الكرات من الخصم.

وبعد أن مثّل جميع الفئات السنية لبرشلونة كـ"لاعب"، بالإضافة إلى الفريق الأول من 2008 إلى 2023؛ ها هو بوسكيتس يعود إلى العملاق الكتالوني صيف 2026، مدربًا.

عودة بوسكيتس قد تصبح "كلمة سر جديدة" لهذا الكيان الرياضي الكبير، سواء في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027 أو في المستقبل القريب؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..