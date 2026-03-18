بينما يحارب الاتحاد للحفاظ على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين الذي توج به الموسم الماضي، تلقى ضربة قوية في الدقائق الأولى من مواجهة الخلود، اليوم الأربعاء، بإصابة لاعب الوسط المالي محمدو دومبيا.
ما القصة؟
العميد يستضيف حاليًا الخلود، على استاد الحزم بالرس، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.
ويعد كأس الملك هو الأمل المتبقي للاتحاد للخروج ببطولة في الموسم الجاري بجانب دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد خسارة لقب كأس السوبر السعودي في بداية الموسم، بخلاف تراجع حظوظه في دوري روشن، إذ يحتل المركز السادس في جدول الترتيب مع مرور 26 جولة، متأخرًا بـ25 نقطة عن النصر؛ صاحب الصدارة.
إصابة دومبيا
النمور دخلوا مواجهة الخلود، مسيطرين على اللعب، وسط تراجع الخصم إلى وسط ملعبه، وإن كانت سيطرة سلبية دون فرص حقيقية.
فيما كانت اللحظة الصادمة في الدقيقة التاسعة وقتما سقط لاعب الوسط المالي محمدو دومبيا أرضًا، دون تدخل من أي لاعب.
نجم وسط الاتحاد بدأ في الصراخ بقوة، وسط صدمة زملائه، مع تدخل الجهاز الطبي لمحاولة علاجه، لكن دون فائدة.
وتطلب الأمر دخول عربة لحمل دومبيا خارج الملعب في ظل عدم قدرته على السير على أقدامه، مع دخول الفرنسي موسى ديابي بدلًا منه.
شبهة رباط صليبي
من جانبه، قدم أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني تحليلًا مبدئيًا إصابة محمدو دومبيا، بناءً على طريقة سقوطه..
وأوضح الشهراني أن لاعب الوسط المالي أصيب بينما كانت قدمه ثابتة مع دوران الساق، ما يشير إلى احتمالية تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي للركبة.
مشوار محمدو دومبيا مع الاتحاد
صاحب الـ21 عامًا كان قد انضم للنادي الجداوي في صيف 2025 قادمًا من رويال أنتويرب البلجيكي، وبعقد يمتد لنهاية يونيو 2030.
في النصف الأول من الموسم الجاري (2025-2026)، لم يكن دومبيا من العناصر الأساسية في كتيبة المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، لكن مع رحيل النجم الفرنسي نجولو كانتي في الميركاتو الشتوي الماضي نحو فنربخشه، أصبح المالي لاعب الوسط الأساسي للنمور بجوار البرازيلي فابينيو والجزائري حسام عوار.
وبشكل عام، شارك محمدو دومبيا في 23 مباراة مع الاتحاد بمختلف البطولات، أحرز خلالها هدفين وصنع ستة آخرين.