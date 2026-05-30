علي رفعت

كاب فيردي.. الحياة داخل فوهة البركان ومنتخب يبحث عن تفجير المفاجآت في المونديال!

كاب فيردي وتحدي المونديال

إذا نظرت إلى طبيعة الحياة في كاب فيردي ستجد شعبًا يتحدى الخطر يوميًا ويعيش حرفيًا على فوهة بركان نشط.، إذ تضم البلاد جزيرة تحمل اسم فوجو وتعني النار وتضم بركانًا ضخمًا ونشطًا يسمى "بيكو دو فوجو".

الغريب والمثير للدهشة هو وجود قرية كاملة تعرف باسم "تشا داس كالديراس" تقع بالكامل داخل فوهة البركان القديمة ورغم ثورانه المدمر في أواخر عام 2014 رفض السكان التخلي عن منازلهم واستمروا في العيش وسط الحمم البركانية المتجمدة مستغلين التربة البركانية الخصبة في زراعة القهوة والعنب لتصبح هذه القرية رمزًا لشعب لا يعرف الاستسلام ويحول المحن إلى قوة دافعة للنجاة.

هل نجحنا في جذب انتباهك عزيزي القارئ أم أنك لا تفضل حكايا البراكين والقرى الخطرة وتتساءل متى ينتهي الكاتب من رصد هذه التفاصيل الطبيعية وينتقل إلى عالم كرة القدم الذي نجتمع هنا من أجله. 

دعنا نترك الحمم البركانية المتجمدة خلفنا وننطلق سريعَا نحو المستطيل الأخضر لنستكشف حكاية منتخب كاب فيردي.


  • البلد.. جزر بركانية تنبض بالحياة

    بعيدًا عن الحقائق الجغرافية التقليدية المحفوظة في كتب المدارس عن كونها أرخبيلًا يتكون من 10 جزر رئيسية قبالة سواحل السنغال وعن مساحاتها التي تصيب من يقرأها بالملل فإن الرابط الحقيقي بين طبيعة البلاد وكرة القدم هو الانفجار والطاقة الكامنة.

    الشعب هناك يتعامل مع كرة القدم بنفس الروح التي يواجه بها قسوة الطبيعة البركانية حيث يعتمدون على الشغف الكبير والاندفاع البدني لتجاوز الفوارق الفنية مع المنتخبات الكبرى لتتحول كرة القدم في هذه الجزر إلى متنفس حقيقي ووسيلة لإثبات الذات أمام العالم أجمع.


    المنتخب.. القروش الزرقاء في رحلة إثبات الذات

    لم يكن منتخب كاب فيردي أو القروش الزرقاء يمتلك تاريخًا كبيرًا في القارة الإفريقية لكنه تحول في السنوات الأخيرة إلى قوة كروية صاعدة لا يستهان بها.

    الفريق الذي يمثل دولة صغيرة من حيث عدد السكان نجح في فرض احترامه على كبار القارة السمراء من خلال الاعتماد على اللاعبين المحترفين في أوروبا وبناء منظومة تكتيكية صلبة واليوم يدخلون المعترك المونديالي بطموح يلامس عنان السماء لإثبات أن المعجزات الكروية لا تزال ممكنة وأن حجم البلد لا يحدد أبدًا سقف أحلامه.


    من اللاعب الذي يجب أن تتابعه في كاب فيردي؟

    يتصدر المشهد الدفاعي في التشكيلة النجم لوجان كوستا المحترف في صفوف نادي فياريال الإسباني والذي يعد اللاعب الأغلى والأهم في الفريق كونه الوحيد الذي ينشط في الدوريات الأوروبية الكبرى.

    ورغم عودته القريبة من إصابة قوية في أبريل الماضي بعد أن تعرض لقطع في الرباط الصليبي، إلا أن الإدارة الفنية جازفت بضمه لأهميته القصوى في منح الخط الخلفي الصلابة المطلوبة أمام عمالقة الهجوم في البطولة.

    ويبرز في الخط الأمامي القائد والرمز ريان مينديش الذي يعتبر الهداف التاريخي للمنتخب والأكثر مشاركة في تاريخه، ورغم بلوغه 36 عامًا إلا أنه يظل المحرك الأساسي لثقافة وروح الفريق داخل الملعب ويمثل الخبرة التي يعول عليها الجميع لضبط إيقاع اللعب في اللحظات الحاسمة وتوجيه زملائه الشباب.


    موهبة تستحق المتابعة

    تتجه الأنظار نحو المهاجم المتألق دايلون ليفارمينتو لاعب نادي كاسا بيا البرتغالي والذي يبلغ من العمر 25 عامًا ويمثل بطل رحلة التأهل التاريخية بعدما تصدر قائمة هدافي الفريق في التصفيات برصيد 4 أهداف.

    ليفارمينتو يجسد الجيل الجديد للكرة في بلاده بفضل سرعته الفائقة وقدرته التهديفية العالية، وإلى جانبه يبرز اسم الظهير الشاب سيدني لوبيز كابرال لاعب نادي بنفيكا البرتغالي البالغ من العمر 23 عامًا والذي يمتلك إمكانيات دفاعية مبشرة تؤهله ليكون ركيزة أساسية في مستقبل المنتخب وتأمين الخطوط الخلفية لسنوات قادمة.


    حظوظ كاب فيردي في البطولة


    تدخل كاب فيردي منافسات البطولة متسلحة بروح التحدي والتنظيم الدفاعي الصارم الذي يميز أداءها.

    أوقعت القرعة القروش الزرقاء في المجموعة الثامنة وهي تعتبر واحدة من أقوى وأصعب مجموعات البطولة حيث تضم إلى جانبها إسبانيا بطلة العالم عام 2010 وأوروجواي بطلة العالم مرتين والمملكة العربية السعودية.

    يقضي نظام البطولة بتأهل المتصدر والوصيف مباشرة إلى دور 32 مع فرصة صعود أفضل 8 منتخبات تحقق المركز الثالث من بين المجموعات الاثنتي عشرة.

    ورغم صعوبة المهمة أمام المنتخبات ذات الباع الطويل في المونديال تمتلك كاب فيردي حظوظًا قائمة لإحداث مفاجأة مدوية في دور المجموعات.

    إذا نجح الفريق في استغلال خبرة قائده مينديز وصلابة كوستا الدفاعية مع استثمار سرعات الشاب ليفارمينتو في الهجمات المرتدة فإنهم قادرون على حصد النقاط وإرباك حسابات الخصوم لإثبات أن اللعب تحت الضغط هو تخصصهم الأصيل كما يفعلون تمامًا في موطنهم البركاني.