خاف موت الغفلة وطلب الشهادة .. فهد المجمد من التضحية لأجل الكرة الكويتية إلى الرحيل فداءً للوطن بـ"صاروخ إيراني"

وسط الصراع "الإيراني – الأمريكي" الدائر في الشرق الأوسط منذ أسبوع تقريبًا، استيقظ الشارع الكويتي على فاجعة اليوم الأحد، راح ضحيتها نجم الكرة السابق فهد المجمد.

قبل أسبوع تقريبًا، شنت الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع إسرائيل عدة هجمات على إيران، راح ضحيتها المرشد الأعلى علي خامنئي، فرد الجانب الإيراني بضرب القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج.

تلك الأحداث انعكست بدورها على الرياضة في البلاد، حيث توقع النشاط الرياضي في أكثر من بلد على رأسه الكويت، الأردن، قطر وغيرهم .. لكن ليس هذا التأثير الوحيد لتلك الهجمات على الجانب الرياضي في الكويت..