خاف موت الغفلة وطلب الشهادة .. فهد المجمد من التضحية لأجل الكرة الكويتية إلى الرحيل فداءً للوطن بـ"صاروخ إيراني"

أصدرت وزارة الرياضة الكويتية فجر اليوم الأحد، بيانًا نعت خلاله "الرائد" فهد المجمد وزميله المقدم ركن عبدالله عماد الشراح، معلنة استشهادهما أثناء أداء واجبهما الوطني في الإدارة العامة لأمن الحدود البرية.
وبحسب الإعلام الكويتي فإن الثنائي فارق الحياة، على إثر إصابتهما بشظايا صاروخ موجه من إيران، لأحد الأهداف التي لم يُكشف عنها.
وجاء نص بيان وزارة الداخلية الكويتية كالتالي:
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
وزارة الداخلية تنعي شهيدي الواجب
المقدم ركن / عبدالله عماد الشراح
الرائد / فهد عبدالعزيز المجمد
تنعى وزارة الداخلية شهيدي الواجب المقدم ركن / عبدالله عماد الشراح والرائد / فهد عبدالعزيز المجمد من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية، اللذين استُشهدا فجر اليوم أثناء أدائهما واجبهما الوطني في إطار المهام الأمنية المنوطة بوزارة الداخلية.
وإذ تعرب الوزارة عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب، فإنها تؤكد أن أبناءها من رجال الأمن يواصلون أداء واجبهم بكل شجاعة وتفانٍ في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ