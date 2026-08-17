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Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

الرابطة السعودية ترفض طلب النصر قبل مواجهة الرياض.. و"صفقة القرن" تطبخ مع القادسية

النصر
القادسية
الرياض ضد النصر
الرياض
دوري روشن السعودي

مستجدات مهمة من داخل البيت النصراوي..

يتحرك مسؤولو عملاق الرياض النصر، في أكثر من جبهة؛ وذلك من أجل ضمان المحافظة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، والمنافسة بقوة على باقي البطولات.

النصر توّج بلقب دوري روشن السعودي 2025-2026، بعد منافسة شرسة مع الغريم التاريخي نادي الهلال، استمرت حتى الجولة الأخيرة.

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  • طلب من النصر إلى الرابطة قبل مواجهة الرياض

    وفي هذا السياق.. أعلن الصحفي الرياضي علي العنزي تقديم إدارة عملاق الرياض النصر، طلبًا إلى الرابطة السعودية المحترفة؛ من أجل نقل مباراة الفريق ضد نادي الرياض، إلى ملعب "الأول بارك" بدلًا من "الملز".

    ويواجه النصر نظيره الرياض، مساء يوم الجمعة القادم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وأشار العنزي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن طلب النصر المقدم للرابطة السعودية؛ جاء بعد الحصول على موافقة الرياض، الذي من المقرر أن يستضيف مباراة الجولة الثانية.

    وأراد النصر مواصلة لعب مبارياته الأولى من موسم 2026-2027، على أرضية ملعب "الأول بارك"؛ وذلك بعد مواجهتي الفتح في الدوري، والدرعية في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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  • موقف الرابطة من نقل مواجهة النصر والرياض إلى "الأول بارك"

    واستكمالًا لخبره.. كشف الصحفي الرياضي علي العنزي عن موقف الرابطة السعودية المحترفة، من طلب عملاق الرياض النصر؛ بنقل مباراته ضد نادي الرياض، إلى ملعب "الأول بارك" بدلًا من "الملز".

    العنزي أوضح مساء اليوم الإثنين، أن الرابطة رفضت طلب النصر؛ وذلك بسبب عدم وجود أي مبرر مُقنع، لنقل المباراة إلى ملعب آخر.

    وبناء على ذلك.. تأكدت إقامة مباراة النصر والرياض، في الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027، على ملعب "الملز".

  • "صفقة القرن" تطبخ بين النصر والقادسية

    وعلى جانب آخر.. فجّر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص ميركاتو عملاق الرياض النصر، في صيف العام الحالي.

    الصرامي أعلن في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الإثنين، أن النصر يعمل على "صفقة تبادلية" مع نادي القادسية؛ قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي، بشكلٍ رسمي.

    وقال الصرامي: "أستطيع أن أطلق على هذه العملية، التي تطبخ على نار هادئة الآن؛ اسم (صفقة القرن) بين الأندية المحلية"، رافضًا الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأنها.

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  • Samu Costa Nassr (Goal Only)Goal AR

    النصر.. من قيود الميركاتو إلى بداية إبرام الصفقات

    عملاق الرياض النصر عانى من أزمة مالية خانقة، طوال الأشهر الماضية؛ الأمر الذي جعله يخضع لقانون "الرقابة المالية المشددة"، التي حرمته من إبرام الصفقات.

    لكن مؤخرًا.. اتخذ النصراويون مجموعة من التدابير؛ التي خففت من قيود "الرقابة المالية المشددة"، وجعلته يدخل سوق الانتقالات من جديد.

    وبدأ النصر نشاطه في الميركاتو الصيفي، بعد تخفيف القيود المالية عليه؛ بالتعاقد مع متوسط الميدان البرتغالي سامو كوستا، بشكلٍ رسمي.

    كوستا سجل هدفًا في أول ظهور رسمي له؛ ليقود الفريق النصراوي للفوز (3-0) ضد نادي الفتح، في الجولة الافتتاحية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

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