تأثير الديكتاتور باطل أم سحر إسبوسيتو؟ لعنة مبابي الغريبة تضرب ريال مدريد في الوقت الحاسم!

رغم كل هذه الأرقام التي تدين مبابي، إلا أنه لا يمكن إنكار حقيقة أن الفرنسي يمتلك موهبة استثنائية، وعلى الصعيد الفردي لا غبار عليه خاصة من ناحية الأرقام، سجل 83 هدفًا في 97 مناسبة بكل البطولات حتى الآن مع ريال مدريد.
الميرينجي خسر في حضور مبابي بعد عودته كأساسي ضد بايرن ميونخ، ولكن الفرنسي هو من سجل هدف فريقه الوحيد وكان صاحب أخطر فرصة لأصحاب الأرض بجانب هذا الهدف.
ولكن .. في آواخر مارس الماضي نشر موقع "WYSCOUT" إحصائية عن ما يقدمه ريال مدريد مع مبابي أو بدونه على أرض الملعب، وجاءت كالتالي ..
الاستحواذ : 57% مع مبابي، 54% من دونه
كرات مفقودة : 95.3 بوجوده، 87. في غيابه
تمريرات أمامية : 68.9 في وجوده، 59.3 من دونه
استرجاع للكرة : 74 في وجوده، 68.7 بغيابه
وبالحديث عن هذه الأرقام ظهرت بعض الاستنتاجات وأهمها أنه عند تواجد كيليان مبابي بجوار فينيسيوس جونيور، فالأمور لا تكون على ما يُرام، ليبدو أن الملعب يتحمل أحدهما فقط، ومن الناحية التفصيلية تم التوصل لبعض الحقائق:
ريال مدريد يكون أقل صبرًا في الاستحواذ على الكرة بوجود مبابي، حيث يبحث الفريق عن خيارات التمرير للأمام ويلعب بتسرع لأن الفرنسي يطلب الكرة باستمرار ويتحرك كثيرًا للحصول عليها، مما يعرض الميرينجي لفقدان الكرة كثيرًا.
هذا الأمر يحرم ريال مدريد من التمرير العرضي للبحث عن خيارات هجومية أخرى عندما يكون مبابي في الملعب.
غياب مبابي أو فينيسيوس، يجعل ريال مدريد أكثر شراسة من دون كرة، ويقاتل على استرجاعها بشكل أكبر، مما ينعكس على عدد الكرات المستخلصة، وفرص تحقق ذلك مع الفرنسي تبدو أكبر من البرازيلي بسبب طريقة اللعب العمودية في وجوده.
الفريق أكثر فاعلية مع مبابي سواء مع أربيلوا أو المدرب السابق تشابي ألونسو، بوجوده ترتفع معدلات استرجاع الكرة وكذلك مرات الاستخلاص وحدة الضغط، وفي غيابه لا يتم تنفيذ خطة الضغط العالي، ويلعب الفريق بصورة أكثر حذرًا، مثلما حدث أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.
بعض التفسيرات تبدو منطقية، ولكنها تضع أربيلوا في حيرة، لأنه لا يمكنه التخلي عن مبابي بسبب المميزات الهائلة التي يقدمها للفريق، ونفس الوقت قد يخسر كل شيء في وجوده.