الديربي في خطر.. إصابة مفاجئة توقف قطار حمزة عبد الكريم مع شباب برشلونة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات جديدة تخص المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم الذي لفت الأنظار بشدة منذ انضمامه إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال العام الجاري حيث تعرض اللاعب لإصابة عضلية أبعدته عن المشاركة في المواجهات الأخيرة لفريقه.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن غياب حمزة عبد الكريم عن قائمة الفريق في مواجهة ناستيك تاراجونا لم يكن لقرار فني بل نتيجة معاناة اللاعب من إصابة عضلية طفيفة منعته من الوجود في اللقاء الذي انتهى بفوز صعب لبرشلونة في الدقائق الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب تواجد في مدرجات ملعب يوهان كرويف لمتابعة مباراة الفريق الرديف مما يشير إلى أن الإصابة ليست خطيرة ولن تستدعي الغياب لفترة طويلة عن المستطيل الأخضر.



