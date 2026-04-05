علي رفعت

الديربي في خطر.. إصابة مفاجئة توقف قطار حمزة عبد الكريم مع شباب برشلونة!

ما هي تفاصيل إصابة النجم المصري؟!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات جديدة تخص المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم الذي لفت الأنظار بشدة منذ انضمامه إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال العام الجاري حيث تعرض اللاعب لإصابة عضلية أبعدته عن المشاركة في المواجهات الأخيرة لفريقه.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن غياب حمزة عبد الكريم عن قائمة الفريق في مواجهة ناستيك تاراجونا لم يكن لقرار فني بل نتيجة معاناة اللاعب من إصابة عضلية طفيفة منعته من الوجود في اللقاء الذي انتهى بفوز صعب لبرشلونة في الدقائق الأخيرة. 

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب تواجد في مدرجات ملعب يوهان كرويف لمتابعة مباراة الفريق الرديف مما يشير إلى أن الإصابة ليست خطيرة ولن تستدعي الغياب لفترة طويلة عن المستطيل الأخضر.


  بصمة سريعة ومواصفات المهاجم المتكامل


    أصبح المهاجم المصري صاحب الـ 18 عامًا أحد أهم الظواهر في قطاع الناشئين ببرشلونة منذ مطلع عام 2026 نظرًا لامتلاكه مواصفات المهاجم الصريح التي تفتقدها فرق الشباب في النادي الكتالوني بفضل طوله الفارع الذي يتخطى 1.90 مترًا وقدرته الكبيرة على إنهاء الهجمات داخل منطقة الجزاء. 

    وقد سجل اللاعب القادم من النادي الأهلي المصري حضوره الأول في ثمانية مارس الماضي أمام هويسكا حيث سجل هدفًا وحصل على ركلة جزاء مما جعل التوقعات بشأنه ترتفع بشدة بين الجماهير.


  برنامج التأهيل وموعد العودة المتوقع


    رغم أن الإصابة تسببت في إيقاف التطور الإيجابي للاعب الذي شارك أيضًا في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والنهائي وظهور آخر في 21 مارس الماضي أمام فريق دام إلا أن الطاقم الطبي يرى أن العودة ستكون قريبة جدًا. 

    ومن المنتظر أن يغيب حمزة عبد الكريم لمدة تتراوح بين أسبوع أو أسبوعين بحد أقصى قبل الانخراط مجددًا في التدريبات الجماعية واستكمال رحلته نحو حلم التصعيد للفريق الأول لبرشلونة تحت قيادة المدرب هانز فليك.


  صراع الصدارة واختبارات حاسمة

    ينتظر فريق برشلونة تحت 19 عامًا مواجهات نارية في الأسابيع القادمة ستحسم بشكل كبير صراع الصدارة في الدوري. 

    يبدأ الفريق رحلته بمواجهة كورنيلا في 12 أبريل الجاري خارج ملعبه حيث يسعى اللاعبون لمواصلة نغمة الانتصارات وتثبيت أقدامهم.

    وتتجه الأنظار بعدها إلى الموعد المرتقب في 19 أبريل حين يستضيف برشلونة غريمه التقليدي إسبانيول في ديربي كتالونيا الذي يعد بمثابة نهائي مبكر على اللقب، حيث يتصدر الغريم بفارق نقتطين حاليًا.

    يأمل الجهاز الفني بقيادة بول بلاناس أن يستعيد خدمات حمزة عبد الكريم قبل هذه الموقعة الكبرى لتعزيز القوة الهجومية للفريق وضمان الفوز بالنقاط الثلاث التي ستكون فارقة جدًا في مشوار التتويج باللقب هذا الموسم.


