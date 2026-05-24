"الانتقال للدوري السعودي خطوة للوراء" .. نجم نيوم: ما فعله الهلال مع داروين نونيز غباء!

لوسيانو رودريجيز وصل إلى أوروجواي خلال الساعات الماضية، لقضاء إجازة نهاية موسم 2025-26، خاصةً وأنه خارج قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس العالم 2026.

ومع وصوله، تحدث المهاجم الشاب لوسائل الإعلام عن أول موسم قضاه في المملكة العربية السعودية، حيث جمع حديثه بين التأكيد على التراجع كرويًا، وبين الرضا عن خطوة الانتقال لنيوم والتطلع للموسم المقبل.

وقال رودريجيز: "تجربتي في الدوري السعودي جيدة، الموسم كان صعبًا بعض الشيء، لكن بما أنه كان موسمي الأول في الدوري السعودي .. أعتقد أنه كان جيدًا جدًا. لقد مررت ببعض الأوقات الصعبة في السعودية مثل اشتياقي لعائلتي وما إلى ذلك، لكن ما دون ذلك قدمت موسمًا جيدًا، وأشعر أن الموسم القادم سيكون أفضل بكثير".

وأضاف: "من الناحية الاقتصادية، الانتقال لنيوم قفزة في مسيرتي، أما رياضيًا فالذهاب للدوري السعودي يعيدك للوراء قليلًا، لأن الدوري هناك ليس مُتابعًا بشكل كبير، لكنني اتخذت قراري وفقًا لما يناسب عائلتي وليس لأسباب رياضية، ولست نادمًا على انتقال لنيوم".

محترف نيوم تابع: "بالتأكيد انتقال للدوري السعودي أبعدني عن المنتخب، لكنني لست نادمًا، لقد فعلت ذلك تفكيرًا في عائلتي، بالتأكيد المنتخب مهم جدًا إلا أن ما عشته في صغري دفعني للقبول بالانتقال للدوري السعودي، أردت ألا ينقص عائلتي أي شيء، فهذا هو الأهم".

وبسؤاله عن موقفه من الرحيل في الميركاتو الصيفي الجاري، نفى رودريجيز تفكيره في هذه الخطوة، معربًا عن رضاه: "أنا مرتاح هناك، أشعر أن لدي الكثير لأثبته هناك، فالموسم الجاري كان مجرد تأقلم ولم أخض فترة الإعداد معهم".



