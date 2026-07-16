"الدوري السعودي لا يناسبه فراغبو المال فقط من يذهبون لهناك" .. وكيل نجم موناكو يرد على اهتمام الاتحاد بضمه

من ناحيته، يرجح الوكيل باولو باربوزا أن يكمل الروسي مسيرته في موناكو، بدافع الاستقرار، حيث انضم له عام 2018، ولا يزال عقده ممتدًا حتى عام 2029.

وقال الوكيل في تصريحاته لوكالة "RIA Novosti": "من وجهة نظري، سيكون من الأفضل لجولوفين البقاء في موناكو، لأنه وجد مكانه هناك، وتأقلم بشكل جيد، ويظهر باستمرار مستوى عالٍ ويحصل على وقت للعب".

وأضاف: "أعتقد أن الدوري السعودي لا يناسبه، إذ يذهب اللاعبين إلى هناك بشكل أساسي لكسب المال، لأن مستوى الدوري لا يتناسب مع ما يحتاجه لاعب يرغب في اللعب على أعلى مستوى".

الوكيل واصل: "إذا تلقى جولوفين بالفعل عرضًا آخر من أحد أندية أوروبا، فيجب دراسته بعناية. قد يكون دورٍ آخر وتحديًا جديدًا، وهو ما يبدو أكثر منطقية بكثير. بالإضافة إلى ذلك، يجب أخذ المناخ ودرجات الحرارة المرتفعة في المملكة العربية السعودية بعين الاعتبار. إذا كان من الممكن تجنب الانتقال إلى هناك، فأعتقد أن هذا سيكون القرار الصحيح".



