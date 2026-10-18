تحت بند "الغرائب والطرائف" في ملاعب كرة القدم، تتصدر واقعة بطلها الدوري السعودي بدرجتيه المحترفين "روشن" والدرجة الأولى، حيث تقرر أن تقام مباراتان على نفس الملعب وفي الساعة ذاتها.
غرائب وطرائف .. مباراتان في الدوري السعودي على نفس الملعب وبذات التوقيت!
ما القصة؟
جدولة مباريات دوري روشن السعودي تقع ضمن مسؤوليات إدارة المسابقات في رابطة الدوري المحترفين بشكل أساسي، دون تدخل من اتحاد الكرة.
أما روزنامة دوري الدرجة الأولى فهي مسؤولية لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.
على إثر ذلك، حدث تضارب في جدولة مباراتين؛ إحداهما بدوري روشن والأخرى بدوري يلو للدرجة الأولى..
المباراتان محل الجدل
إدارة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين حددت يوم 19 من أكتوبر الجاري "غدًا"، موعدًا لمواجهة أبها والخلود، على ملعب ضمك "خميس مشيط"، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن.
فيما قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي إقامة مواجهة ضمك والطائي، غدًا الإثنين أيضًا، على ملعب الأول "خميس مشيط"، ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى.
بل وتحددت الساعة السادسة و20 دقيقة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – موعدًا لكلتا المباراتين!
استياء الشنيف
من جانبه، أعرب الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، عن استيائه من هذا التضارب، مطالبًا بضرورة دمج كافة البطولات السعودية تحت إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين.
وقال الشنيف: "هناك تداخل في عمل إدارة المسابقات في دوري المحترفين ولجنة المسابقات بالاتحاد السعودي، لقد حذرنا من ذلك، يجب أن يتم ضمهما في لجنة واحدة كما يحدث في العالم كله، وليس لجنتين مستقلتين".
وأضاف: "الآن من الذي سيخوض المباراة؟، هل سيلعبون بالقرعة أم ماذا سيحدث؟!، أين التنسيق؟، هذه جدولة على موقع رسمي! .. يجب دمج اللجنتين في الدوري وكأس الملك وكأس السوبر ودوري الدرجة الأولى تحت رابطة دوري المحترفين وإلا سنجد هذه الأشياء الغريبة، نحن في 2026 ونحن هذا التضارب!".
نقل مواجهة أبها والخلود
حتى كتابة هذه السطور، لم يصدر أي قرار رسمي بشأن أي من المباراتين سواء بالتأجيل أو بنقل إحداهما لملعب آخر، لكن صحيفة "الشرق الأوسط" زفت خبر النقل..
بحسب الصحيفة تقرر نقل مواجهة أبها والخلود إلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة بدلًا من ملعب ضمك بخميس مشيط.
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