غرائب وطرائف .. مباراتان في الدوري السعودي على نفس الملعب وبذات التوقيت!

إدارة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين حددت يوم 19 من أكتوبر الجاري "غدًا"، موعدًا لمواجهة أبها والخلود، على ملعب ضمك "خميس مشيط"، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن.

فيما قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي إقامة مواجهة ضمك والطائي، غدًا الإثنين أيضًا، على ملعب الأول "خميس مشيط"، ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى.

بل وتحددت الساعة السادسة و20 دقيقة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – موعدًا لكلتا المباراتين!



