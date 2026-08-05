"صلاح أفضل من الدوري السعودي بكثير" .. جيمي كاراجر: مو بإمكانه تحقيق أرقام قياسية في تركيا ولكن!

واحد من أكبر أعداء محمد صلاح في فترته الأخيرة مع ليفربول هو جيمي كاراجر، لكنه خرج بتصريحات إيجابية بعض الشيء بعد خطوة انتقاله إلى تركيا..

كاراجر قال خلال بودكاست "Football Ramble": "لم أصدق أبدًا لأن صلاح سيذهب إلى السعودي، لأنه أفضل من مستوى ذاك الدوري بكثير. أعتقد أنه كان بإمكانه اللعب في الدوري الإيطالي، فمستواه يناسبه، أما تركيا بالنسبة لي تبدو كمستوى أدنى مما يستحقه".









وأضاف: "بعد إحرازه 22 هدفًا الموسم الماضي، كنت مقتنعًا أنه سينتهي به المطاف في نادٍ مثل ميلان أو يوفنتوس أو شيء من هذا القبيل، ربما مطالبه المالية مثّلت عائقًا أمام أندية إيطاليا".

النجم الإنجليزي السابق تابع: "أنا لا أعرف صلاح شخصيًا ولم أتحدث معه بالطبع، لكنه يبدو لي أشبه بكريستيانو رونالدو، فلديه نفس الشغف ورغبة عارمة، بجانب أن أرقامه وإنجازاته تعني له الكثير".

واختتم: "مو لا يزال بإمكانه تحقيق هذه الأرقام في تركيا، لكنني ظننت أنه سيرغب في اللعب في نادٍ صاحب عراقة حقيقية، لكن ربما تسببت مطالبه المالية في تراجع بعض الأندية إلا أنني اعتقدت أنه قد يخفض تلك المطالبات في سبيل الانضمام لنادٍ أفضل. يعني الذهاب إلى نادٍ مثل ميلان أو يوفنتوس أو أي نادٍ آخر، ليظل يخوض المباريات الكبيرة في أوروبا، أما تركيا فبالنسبة لي، أشعر أنه أفضل من هذا المستوى التركي".







