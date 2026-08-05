علق النجم الإنجليزي جيمي كاراجر على خطوة انتقال محمد صلاح إلى الدوري التركي من بوابة طرابزون سبور، مبديًا استغرابه لتلك الخطوة وإن شبهه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر.
"صلاح أفضل من الدوري السعودي بكثير" .. جيمي كاراجر: مو بإمكانه تحقيق أرقام قياسية في تركيا ولكن!
ما القصة؟
فاجأ محمد صلاح جماهيره أمس الأربعاء، بإعلان انتقاله رسميًا إلى طرابزون سبور، في عقد لمدة عامين، مقابل 17 مليون يورو سنويًا.
تلك الخطوة تأتي رغم المفاوضات المطولة مع بشكتاش، بجانب التقارير التي تحدثت عن امتلاكه عدة عروض سعودية وأمريكية.
وقد نظم جمهور طرابزون سبور استقبالًا تاريخيًا لمو بالأمس، وسط هتافات "يا الله .. بسم الله .. محمد صلاح"، ليبدأ عهدًا جديدًا في "بلد السلاطين".
تعليق جيمي كاراجر
واحد من أكبر أعداء محمد صلاح في فترته الأخيرة مع ليفربول هو جيمي كاراجر، لكنه خرج بتصريحات إيجابية بعض الشيء بعد خطوة انتقاله إلى تركيا..
كاراجر قال خلال بودكاست "Football Ramble": "لم أصدق أبدًا لأن صلاح سيذهب إلى السعودي، لأنه أفضل من مستوى ذاك الدوري بكثير. أعتقد أنه كان بإمكانه اللعب في الدوري الإيطالي، فمستواه يناسبه، أما تركيا بالنسبة لي تبدو كمستوى أدنى مما يستحقه".
وأضاف: "بعد إحرازه 22 هدفًا الموسم الماضي، كنت مقتنعًا أنه سينتهي به المطاف في نادٍ مثل ميلان أو يوفنتوس أو شيء من هذا القبيل، ربما مطالبه المالية مثّلت عائقًا أمام أندية إيطاليا".
النجم الإنجليزي السابق تابع: "أنا لا أعرف صلاح شخصيًا ولم أتحدث معه بالطبع، لكنه يبدو لي أشبه بكريستيانو رونالدو، فلديه نفس الشغف ورغبة عارمة، بجانب أن أرقامه وإنجازاته تعني له الكثير".
واختتم: "مو لا يزال بإمكانه تحقيق هذه الأرقام في تركيا، لكنني ظننت أنه سيرغب في اللعب في نادٍ صاحب عراقة حقيقية، لكن ربما تسببت مطالبه المالية في تراجع بعض الأندية إلا أنني اعتقدت أنه قد يخفض تلك المطالبات في سبيل الانضمام لنادٍ أفضل. يعني الذهاب إلى نادٍ مثل ميلان أو يوفنتوس أو أي نادٍ آخر، ليظل يخوض المباريات الكبيرة في أوروبا، أما تركيا فبالنسبة لي، أشعر أنه أفضل من هذا المستوى التركي".
خلاف صلاح وكاراجر
على مدار الموسم الماضي، هاجم كاراجر في عدة مناسبات صلاح، محملًا إياه مسؤولية تراجع نتائج ليفربول، مؤيدًا رحيله عن صفوف الريدز.
حدة الخلاف كانت في الفترة التي هاجم خلالها صلاح إدارة ليفربول والمدرب أرني سلوت، على إثر تأخر تجديد عقده مع إجلاسه على مقاعد البدلاء في المباريات المهمة.
الخلاف كان يقتصر على تصريحات نارية من النجم الإنجليزي الأسبق، فيما رد عليه مو مرة وحيدة، عندما قال له: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي"، عندما أشاد الأول بموقف المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في التعامل مع ملف تجديد عقده، وعدم الخروج بتصريحات نارية كما فعل النجم المصري.
مسيرة محمد صلاح في عالم الساحرة المستديرة
محمد صلاح البالغ من العمر 34 سنة، بدأ مسيرته في النادي المحلي المقاولون العرب؛ قبل أن يخرج للاحتراف الأوروبي، صيف 2012.
وأول تجربة احترافية لصلاح، كانت مع نادي بازل السويسري؛ والذي لعب معه لمدة موسم ونصف، قبل الانتقال إلى العملاق الإنجليزي تشيلسي في يناير 2014.
ولم يقدّم الفرعون المصري أي شيء يذكر مع تشيلسي، على مدار عامٍ كامل؛ ليرحل إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة، في يناير 2015.
واستعاد صلاح تألُقه مع فيورنتينا، على مدار 6 أشهر؛ ليعيره تشيلسي في صيف 2015 إلى نادي العاصمة الإيطالية روما، ولمدة موسم رياضي واحد فقط.
وبسبب تألُقه في موسم الإعارة.. قام روما بشراء عقد محمد صلاح نهائيًا، صيف عام 2016؛ وذلك مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ15 مليون يورو.
ونجح نادي العاصمة الإيطالية في استثمار صلاح، بأفضل طريقةٍ ممكنة؛ حيث باعه في صيف 2017 إلى ليفربول الإنجليزي، مقابل 42 مليون يورو.
ومع ليفربول.. حقق الفرعون المصري العديد من الأرقام المبهرة على المستوى الشخصي، في الفترة من 2017 إلى 2026؛ بالإضافة إلى تتوّيجه بعديد الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز "مرتين" ودوري أبطال أوروبا.
* أرقام محمد صلاح مع نادي ليفربول:
- مباريات: 442.
- دقائق: 35.798.
- مساهمات تهديفية: 380.
- أهداف: 257.
- تمريرات حاسمة: 123.
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