الدوري الإيطالي، ميلان - تورينو مباشرة 1-1: هدف سهل من سيميوني وتعادل فوري لتورينو

تابع معنا البث المباشر لمباراة ميلان وتورينو ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي

الجولة الثلاثون من الدوري الإيطالي


ميلان - تورينو 1-1

الهدافون: بافلوفيتش 37' (م)، سيميوني 45' (ت)

  • الأهداف وأبرز اللحظات

    45' - التعادل لتورينو! تسديدة من فلاسيتش من على حافة منطقة الجزاء، يصدها ماينان لتصطدم بالقائم، ويكون سيميوني الأسرع ليضع الكرة في الشباك ويعدل النتيجة!

    40' - تسديدة قوية من بيدرسن من على حدود منطقة الجزاء، وبافلوفيتش يصدها مرة أخرى برأسه. ثم ترفع الراية، تسلل في بداية الهجمة.

    39' - زاباتا يستدير داخل منطقة الجزاء، وماينان ينقذ الموقف!

    37' - هدف رائع من بافلوفيتش! تسديدة على ارتفاع متوسط تتجاوز بالياري، وتلمس العارضة وتسكن الشباك!

    36' - تسديدة قوية من رابيو من مسافة بعيدة، ويرد بالياري بسرعة ليصدها.

    30' - جينيتيس يسدد من مسافة بعيدة، تسديدة منحرفة لكن ماينان لم يفاجأ.

    15' - ماينان ينقذ ميلان بتحويل الكرة إلى ركلة ركنية بعد رأسية خطيرة من إسمايلي

    13' - عرضية من بيدرسن، ماينان يخرج من مرماه دون جدوى وكاد فلاسيتش أن يسجل من مسافة قريبة.

    9' - أول لاعب يحصل على بطاقة صفراء هو توموري الذي يوقف هجمة تورينو بإسقاط جينيتيس أرضًا.

    6' - بافلوفيتش يقفز أعلى من الجميع بعد ركلة ركنية: الكرة تخرج.

    3' - تورينو يبدأ المباراة بشكل جيد ويضغط على ميلان في منطقة الدفاع ويصل جينيتيس إلى تسديدة يتم صدها.

    1' - تبدأ المباراة!

    الشوط الأول

  نتائج المباراة والتشكيلات الرسمية

    الإنذارات: توموري 9' (ميلان)


    الطرد:


    ميلان (3-5-2): ماينان؛ توموري، دي وينتر، بافلوفيتش؛ سايليمايكرز، فوفانا، مودريتش، رابيو، بارتيساغي؛ فولكروغ، بوليسيتش. المدرب: أليغري.


    تورينو (3-4-1-2): بالياري؛ كوكو، إسمايلي، إيبوس؛ بيدرسن، براتي، جينيتيس، أوبراдор؛ فلاسيتش؛ سيميوني، زاباتا. المدرب: دافيرسا.

