45' - التعادل لتورينو! تسديدة من فلاسيتش من على حافة منطقة الجزاء، يصدها ماينان لتصطدم بالقائم، ويكون سيميوني الأسرع ليضع الكرة في الشباك ويعدل النتيجة!

40' - تسديدة قوية من بيدرسن من على حدود منطقة الجزاء، وبافلوفيتش يصدها مرة أخرى برأسه. ثم ترفع الراية، تسلل في بداية الهجمة.

39' - زاباتا يستدير داخل منطقة الجزاء، وماينان ينقذ الموقف!

37' - هدف رائع من بافلوفيتش! تسديدة على ارتفاع متوسط تتجاوز بالياري، وتلمس العارضة وتسكن الشباك!

36' - تسديدة قوية من رابيو من مسافة بعيدة، ويرد بالياري بسرعة ليصدها.

30' - جينيتيس يسدد من مسافة بعيدة، تسديدة منحرفة لكن ماينان لم يفاجأ.

15' - ماينان ينقذ ميلان بتحويل الكرة إلى ركلة ركنية بعد رأسية خطيرة من إسمايلي

13' - عرضية من بيدرسن، ماينان يخرج من مرماه دون جدوى وكاد فلاسيتش أن يسجل من مسافة قريبة.

9' - أول لاعب يحصل على بطاقة صفراء هو توموري الذي يوقف هجمة تورينو بإسقاط جينيتيس أرضًا.

6' - بافلوفيتش يقفز أعلى من الجميع بعد ركلة ركنية: الكرة تخرج.

3' - تورينو يبدأ المباراة بشكل جيد ويضغط على ميلان في منطقة الدفاع ويصل جينيتيس إلى تسديدة يتم صدها.

1' - تبدأ المباراة!

الشوط الأول