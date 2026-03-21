الدوري الإيطالي، ميلان - تورينو بث مباشر الساعة 6 مساءً: آخر المستجدات حول التشكيلات

تابع معنا البث المباشر لمباراة ميلان وتورينو ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي

صرح أليجري في المؤتمر الصحفي بأن هجوم الروسونيري يجب أن يعطي دفعة للفريق، حيث يتعين على اللاعبين العودة إلى تسجيل الأهداف اليوم أمام تورينو بعد الهزيمة الفادحة التي مني بها الفريق في روما أمام لاتسيو. وسيضطر ميلان إلى الاستغناء عن ليو المصاب والذي لم يتم استدعاؤه حتى؛ ولهذا السبب، سيحظى أحد اللاعبين بين فولكروغ ونكونكو بفرصة للتقدم في الترتيب إلى جانب بوليسيتش المعتاد. يجب على الروسونيري العودة إلى طريق الانتصارات، خاصة بعد تجاوز نابولي المؤقت لهم، الذي فاز أمس على كالياري. يقف في طريق أليجري فريق تورينو بقيادة روبرتو دافيرسا،الذي استعاد ثقته بفضل فوزين على لاتسيو وبارما، تخللتهما هزيمة واحدة على يد نابولي.

الجولة 30 من الدوري الإيطالي


    نتيجة المباراة


    ميلان - تورينو 0-0


    الهدافون:


    اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء:


    الطرد:


    ميلان (3-5-2): ماينان؛ توموري، دي وينتر، بافلوفيتش؛ سايليمايكرز، فوفانا، مودريتش، رابيو، بارتيساغي؛ فولكروغ، بوليسيتش. المدرب: أليغري.


    تورينو (3-4-1-2): بالياري؛ كوكو، إيسمايلي، إيبوس؛ بيدرسن، براتي، جينيتيس، أوبراور؛ فلاسيتش؛ سيميوني، زاباتا. المدرب: دافيرسا.

