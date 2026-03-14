الدوري الإيطالي، قيمة القوائم: كومو يتصدر قائمة الارتفاع، ويوفنتوس هو النادي الكبير الوحيد الذي شهد انخفاضاً

يستمر مشروع نادي كومو، الذي يدعمه الأخوان هارتونو باستثمار إجمالي يبلغ حوالي 390 مليون يورو، في إثارة الاهتمام داخل الملعب وخارجه. والهدف طموح: بناء نموذج كروي متطور في المقاطعة، قادر على دمج الرياضة والسياحة والموضة والإعلام وأسلوب الحياة. نظام بيئي يتطلع إلى ما وراء كرة القدم، لكنه ينطلق حتماً من الملعب.

يبدو أن النتائج الرياضية تؤكد صحة المسار الذي تم اتباعه. ويشكل المركز الرابع الحالي في الدوري الإيطالي بالفعل إشارة أولى. كما أن البيانات المتعلقة بتقييم القيمة السوقية للفرق تعزز هذا التفسير: وفقًا لمعالجة بيانات Football Benchmark، من خلال تحليل متعمق أجرته صحيفة Gazzetta dello Sport، فإن كومو هو الفريق من بين الفرق السبعة الأولى في الدوري الذي سجل أكبر نمو في القيمة الإجمالية للفريق منذ بداية الموسم.

بين سبتمبر وفبراير، ارتفعت القيمة التقديرية للاعبين من 268 إلى 328 مليون يورو، بزيادة قدرها 60 مليون. ويأتي إنتر مباشرة بعده (+50 مليون، من 693 إلى 743)، بينما ارتفع ميلان بمقدار 26 مليون ليصل إلى 534. كما ارتفعت قيم أتلانتا (+18 مليون، إلى 405)، وروما (+17 مليون، إلى 407)، ونابولي (+12 مليون، إلى 436). أما الفريق الكبير الوحيد الذي سجل انخفاضاً فهو يوفنتوس، الذي خسر 15 مليوناً، حيث انخفضت قيمته من 658 إلى 643.