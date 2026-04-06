الصراع الإيطالي على دوري أبطال أوروبا يشتد .. يوفنتوس وروما قد يكونان في "عنق الزجاجة"!

أدى تعادل كومو في أول مباراة بعد فترة التوقف، وانتصارات أتالانتا ويوفنتوس، وهزيمة روما إلى زيادة تعقيد الصراع على المركز الرابع. ومع بقاء سبع جولات على نهاية موسم 2025-2026، لم يتضح بعد من سيتمكن من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل، حيث يبدو أن المراكز الثلاثة الأولى في متناول نابولي وميلان، وبشكل خاص إنتر: والآن بدأت الأمور تصبح جادة.

مع بقاء 21 نقطة فقط على الطاولة، تتقارب الفرق الأربعة المتنافسة على العودة إلى البطولة القارية الكبرى بفارق خمس نقاط، حيث يمكن لكل جولة أن تقلب الأمور رأساً على عقب وتؤدي إلى تشكيل جديد يجب تجاوزه بدوره. ولن تخلو المنافسات المباشرة من المباريات الصعبة للغاية.

في هذا السيناريو، هناك احتمال واضح لرؤية فريقين أو أكثر متعادلين في المركز الرابع، مما يجبر الترتيب المعتاد على التدخل في الأمر لمكافأة من تمكن، بالإضافة إلى النقاط، من التغلب بشكل أكبر على منافسيه الدائمين في موسم 2025/2026.

