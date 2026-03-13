الدوري الإيطالي، تورينو - بارما، بث مباشر ابتداءً من الساعة 20:45

يستهل تورينو وبارما الجولةالتاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي بمباراة مبكرة مساء الجمعة. يلتقي الفريقان في مواجهة يهدفان من خلالها إلى مواصلة حصد النقاط للبقاء بعيدين عن منطقة الخطر في الترتيب. ويحتاج فريق «الغراناتا» بقيادة روبرتو دافيرسا إلى ذلك بشكل خاص، بعد أن تعرض للهزيمة على ملعب نابولي عقب فوزه الرائع على لاتسيو: ويحمل «التورو» رصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن كريمونسي الذي يحتل المركز الثالث من القاع. أما فريق كارلوس كويستا، فيتمتع بوضع أكثر استقرارًا، حيث يبلغ رصيده 34 نقطة ويأتي بعد خمسة نتائج إيجابية متتالية، وهي ثلاث انتصارات على بولونيا وفيرونا وميلان، تلاها تعادلان مع كالياري وفيورنتينا.

