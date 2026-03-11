الدوري الإيطالي، تعيينات الحكام: غيدا لميلان، مانغانييلو لإنتر. ماسا في مباراة كومو-روما

تم الإعلان عن تعيينات الحكام لمباريات الجولة 29 من الدوري الإيطالي: إليكم قرارات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
تورينو – بارما الجمعة 13/03 الساعة 20:45
ماريسكا
تشيكوني – زينغاريلي
IV: موكيرا
VAR: غيرسيني
AVAR: أورليانو
إنتر – أتالانتا السبت 14/03 الساعة 15:00
مانغانييلو
باسيرو – روسي ل.
IV: كولو
VAR: غاريغليو
AVAR: تشيفي
نابولي – ليتشي السبت 14/03 الساعة 18:00
أبيسو
إمبريالي – سيكون
IV: GALIPO’
VAR: ناسكا
AVAR: فابري
أودينيزي – يوفنتوس السبت 14/03 الساعة 20:45
مارياني
بيندوني – تيجوني
IV: رابوانو
VAR: ماجيوني
AVAR: ماريني
H. فيرونا – جنوة الساعة 12:30
ماركيتي
سكاتراغلي – لاوداتو
IV: ديونيسي
VAR: ماريني
AVAR: ميرافيلا
بيزا – كالياري الساعة 15:00
لا بينا
بيرتشيلي – ترينشيري
IV: فورنو
VAR: باتيرنا
AVAR: كامبلوني
ساسولو – بولونيا الساعة 15:00
بوناتشينا
دي جيوديتشي – فونتموراتو
IV: مارينيلي
VAR: سيرا
مساعد الحكم: بيزوتو
كومو – روما الساعة 18:00
ماسا
ميلي – ألاسيو
IV: سوزا
VAR: فابري
AVAR: غاريغليو
لازيو – ميلان الساعة 20:45
المرشد
بيريتي – بيروتي
IV: أيرولدي
VAR: تشيفي
مساعد الحكم: ماجيوني
كريمونيز – فيورنتينا الاثنين 16/03 الساعة 20:45
دي بيلو
لو تشيرو – فيتشي
IV: SACCHI J.L.
VAR: أورليانو
AVAR: بيزوتو