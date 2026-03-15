بهدف من دييغو كارلوس قبل عشر دقائق من نهاية المباراة، فاز كومو على روما في المواجهة المباشرة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل، وحقق قفزة مهمة في السباق الثلاثي مع الجيالوروزي ويوفنتوس. حصد فريق فابريغاس النقاط الثلاث، وبضربة واحدة ابتعد عن روما وتجاوز أيضاً البيانكونيري ليصعد إلى المركز الرابع منفرداً برصيد 54 نقطة (-5 عن نابولي صاحب المركز الثالث). ويأتي يوفنتوس في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة، بعد فوزه في مباراة هذا الجولة خارج أرضه في أوديني (هدف بوغا)، ويأتي روما بقيادة غاسبيريني في المركز السادس بفارق ثلاث نقاط عن كومو، بعد أن تعرض اليوم لخسارته الثانية على التوالي بعد خسارته أمام جنوة في الجولة الماضية.
الدوري الإيطالي، السباق على التأهل لدوري أبطال أوروبا بين كومو ويوفنتوس وروما: مقارنة بين الترتيب والجدول الزمني
جدول مباريات كومو
ستكون المباراة القادمة لفريق كومو على أرضه مرة أخرى، ضد فريق بيزا بقيادة هيليمارك الذي يكافح من أجل تجنب الهبوط، ثم سيتوجه فريق فابريغاس إلى أوديني في 6 أبريل قبل المباراةالكبرى ضد إنتر المقررة على ملعب سينيغاليا في عطلة نهاية الأسبوع 11/12 أبريل. المباراة الأخيرة في الدوري قبل مباراة الإياب في نصف نهائي كأس إيطاليا (مرة أخرى ضد النيراززورو في 21 أبريل الساعة 21:00، حيث ستبدأ المباراة من 0-0 في مباراة الذهاب) من المقرر إجراؤها في ريجيو إيميليا ضد ساسولو، وستقام في عطلة نهاية الأسبوع 18/19 أبريل. إذا تأهل كومو إلى نهائي كأس إيطاليا، فمن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 13 مايو، بين المباراة خارج أرضه في فيرونا والمباراة على أرضه مع بارما.
جدول مباريات كومو
22 مارس الساعة 12:30: كومو - بيزا
6 أبريل الساعة 15:00: أودينيزي - كومو
11/12 أبريل: كومو - إنتر
18/19: ساسولو - كومو
21 أبريل الساعة 21:00: إنتر - كومو (كأس إيطاليا)
25/26 أبريل: جنوة - كومو
2/3 مايو: كومو - نابولي
9/10 مايو: فيرونا - كومو
13 مايو: نهائي كأس إيطاليا (إن وجد)
16/17 مايو: كومو - بارما
23/24 مايو: كريمونسي - كومو
جدول مباريات يوفنتوس
من بين الفرق الثلاث المتنافسة على مقعد في دوري أبطال أوروبا، يوفنتوس هو الوحيد (حتى الآن) الذي عليه التركيز فقط على الدوري الإيطالي، بعد أن خرج بالفعل من دوري أبطال أوروبا. ستكون المباراة القادمة للبيانكونيري يوم السبت 21 مارس الساعة 20:45 في تورينو ضد ساسولو بقيادة اللاعب السابق فابيو غروسو، وفي 6 أبريل سيلعب الفريق مرة أخرى على أرضه الساعة 18:00 ضد جنوة، وفي عطلة نهاية الأسبوع 11/12 سيتوجه إلى بيرغامو لمواجهة أتالانتا. في اليوم التالي، ستلعب فريق سباليتي مرة أخرى على أرضه، في الاستاد، حيث يستضيف بولونيا قبل المباراة الكبيرة في سان سيرو مع ميلان التي ستقام بين السبت 25 والأحد 26 أبريل.
جدول مباريات يوفنتوس
21 مارس الساعة 20:45: يوفنتوس - ساسولو
6 أبريل الساعة 18:00: يوفنتوس - جنوة
11/12 أبريل: أتالانتا - يوفنتوس
18/19 أبريل: يوفنتوس - بولونيا
25/26 أبريل: ميلان - يوفنتوس
2/3 مايو: يوفنتوس - فيرونا
9/10 مايو: ليتشي - يوفنتوس
16/17 مايو: يوفنتوس - فيورنتينا
23/24 مايو: تورينو - يوفنتوس
جدول مباريات روما
بعد الهزيمة أمام كومو، ستطوي روما هذه الصفحة وتركز على مباراة الإياب في دور الـ16 من الدوري الأوروبي المقررة يوم الخميس 19 أبريل الساعة 21:00 على ملعب الأوليمبيكو ضد بولونيا (انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1). سيخوض الجيالوروزي الجولة القادمة من الدوري على أرضه أمام ليتشي يوم السبت 22 مارس الساعة 18:00، ثم يتوجه إلى سان سيرو لخوض المباراة الكبيرة يوم الأحد 5 أبريل أمام إنتر، وفي الجولة التالية يستضيف بيزا بين يومي السبت 11 والأحد 12 أبريل. ثم سيلعبون مرة أخرى على أرضهم ضد أتالانتا في عطلة نهاية الأسبوع 18/19 أبريل. إذا تأهلت روما إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، فستقام المباراتان يوم الخميس 9 أبريل (ذهاب) و16 أبريل (إياب): وبالتالي، ستقامان بعد مباراة إنتر وقبل مباراة أتالانتا.
جدول مباريات روما
19 مارس الساعة 21:00: روما - بولونيا (الدوري الأوروبي)
22 مارس الساعة 18:00: روما - ليتشي
5 أبريل الساعة 20:45: إنتر - روما
9 أبريل: مباراة الذهاب المحتملة في ربع نهائي الدوري الأوروبي
11/12 أبريل: روما - بيزا
16 أبريل: مباراة الإياب المحتملة في ربع نهائي الدوري الأوروبي
18/19 أبريل: روما - أتالانتا
25/26 أبريل: بولونيا - روما
2/3 مايو: روما - فيورنتينا
9/10 مايو: بارما - روما
16/17 مايو: روما - لاتسيو
23/24 مايو: فيرونا - روما