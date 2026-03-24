الدوري الإيطالي، الرئيس التنفيذي دي سيرفو: "نحن نرزح تحت وطأة هيمنة الفيفا واليويفا. البطولات المحلية تتحول إلى تصفيات للكؤوس"

أجرى لويجي دي سيرفو، المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، مقابلة مطولة مع مجلة «ريفيستا أونديتشي»، حيث أطلق مرة أخرى إنذاراً بشأن الضغوط التي تتعرض لها الدوريات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والتي لا تقتصر على ضغط الجداول الزمنية فحسب، بل تمتد لتشمل انخفاض مستوى الظهور على الصعيد الدولي.


ويتمثل الخطر، الذي أشار إليه الرجل الثاني في شارع روزيليني في ميلانو، في أن تصبح البطولات الوطنية مجرد تصفيات أولية للمسابقات الأوروبية ولا شيء أكثر من ذلك.

  • ضخامة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)

    "تُقام بطولة الدوري الإيطالي منذ أكثر من عشرين عامًا بمشاركة 20 فريقًا، وهو نفس عدد الأندية المشاركة في الدوريات الكبرى في إسبانيا وإنجلترا. في المقابل، نشهد زيادة في عدد المباريات على الصعيدين الأوروبي والدولي، حيث يهدد التوسع الهائل للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بشكل خاص بالقضاء على البطولات الوطنية لإفساح المجال أمام بطولات جديدة مثل كأس العالم للأندية، التي يتم تنظيمها دون التشاور المسبق مع جميع الأطراف المعنية".

  • قامت قناة «بريمير» بتوسيع عروضها التلفزيونية

    "تهدف هذه المؤسسات الكبرى إلى مواصلة التوسع، لتحتل مساحة متزايدة في جدول مباريات مزدحم. في الواقع، تعد الدوريات العنصر الديمقراطي الوحيد المتبقي في النظام. فكروا في أن الدوري الإنجليزي الممتاز قرر، من أجل الصمود على الصعيد المحلي، توسيع العرض التلفزيوني بنسبة 20٪، بزيادة عدد المباريات التي تُبث في إنجلترا"

  • لنقاضي الفيفا

    "قررت رابطة الدوريات العالمية، التي أشغل منصب نائب رئيسها، رفع دعوى قضائية ضد الفيفا بتهمة إساءة استخدام المركز المهيمن، وذلك لمنع أن يؤدي هذا الجدول المزدحم إلى إلحاق المزيد من الضرر بالمسابقات الوطنية. إننا نخوض هذه المعركة ليس فقط للحفاظ على الطابع التاريخي للبطولات، بل من أجل احترام جمهورنا".

  • خطر عدم التأهل إلى الأدوار النهائية للكؤوس

    "يكمن الخطر في أن تتحول البطولات إلى مجرد تصفيات أولية للكؤوس الدولية، مما يؤدي إلى فقدان سحرها وتقاليدها، وتدمير تراث الأندية والمدن التي تمثل كرة القدم كما عرفناها دائماً"