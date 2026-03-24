الدوري الإيطالي، الرئيس التنفيذي دي سيرفو: "نحن نرزح تحت وطأة هيمنة الفيفا واليويفا. البطولات المحلية تتحول إلى تصفيات للكؤوس"

أجرى لويجي دي سيرفو، المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، مقابلة مطولة مع مجلة «ريفيستا أونديتشي»، حيث أطلق مرة أخرى إنذاراً بشأن الضغوط التي تتعرض لها الدوريات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والتي لا تقتصر على ضغط الجداول الزمنية فحسب، بل تمتد لتشمل انخفاض مستوى الظهور على الصعيد الدولي.





ويتمثل الخطر، الذي أشار إليه الرجل الثاني في شارع روزيليني في ميلانو، في أن تصبح البطولات الوطنية مجرد تصفيات أولية للمسابقات الأوروبية ولا شيء أكثر من ذلك.