Goal.com
مباشر
England v Andorra - 2027 UEFA European Under-21 Championship QualifierGetty Images Sport

ترجمه

الدوري الإيطالي الدرجة الثانية، كيف سارت مباراة أشلي كول الأولى مع تشيزينا: هزيمة 3-0 في مانتوفا

يخوض المدرب الإنجليزي الجديد أول مباراة له في الدوري الإيطالي للدرجة الثانية، في مباراة منتصف الأسبوع ضمن الجولة الحادية والثلاثين.

تنطلق مباريات الدوري الإيطالي الدرجة الثانية في الجولة الأسبوعية التي تقام في منتصف الأسبوع ضمن الجولة 31، مع تأجيل مباراة كاتانزارو ومودينا إلى موعد يحدد لاحقاً بسبب تحذيرات من سوء الأحوال الجوية في كالابريا.

تعادل باليرمو 2-2 على أرضه مع يوفنتوس ستابيا: بعد ركلات الترجيح التي سجلها ليون وبوهانبالو، تبادل باني وموستي التسجيل مرة أخرى

ويبقى الفريق الوردي الذي يدربه فيليبو إنزاجي في المركز الرابع في الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مونزا الذي يحتل المركز الثاني والذي تعادل 0-0 على ملعب ريجيانا، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر فينيسيا الذي فاز 3-1 على بادوفا بهدفين من سفوبودا ودومبيا وبيريز. 

بفضل ركلة جزاء من سابوريتي في الدقيقة 96، انتزع إمبولي تعادلاً على ملعب سبيزيا، الذي تقدم بهدف من أرتيستيكو في الدقيقة 69.

  • أول مباراة لكول مع تشيزينا

    بدأت مغامرة أشلي كول على مقاعد البدلاء في تشيزينا بصعوبة. بعد أن حل محل المدرب ميشيل ميناني (الذي أُقيل من منصبه عقب التعادل 2-2 على أرضه أمام فروزينوني)، خاض المدرب الإنجليزي مباراته الأولى على ملعب مانتوفا،الذي تقدم في الدقيقة السادسة بفضل هدف ذاتي من زارو.

    في الشوط الثاني، حصل 3 لاعبين من تشيزينا (غويدي، تشيوفي وبياسينتيني) على بطاقات صفراء، وضاعف مانتوفا النتيجة بهدف من ميروني في الدقيقة 58. 

    حاول كول إعادة المباراة إلى نقطة البداية بإجراء 5 تغييرات: سيرري بدلاً من فريوني في الدقيقة 60، باستوني وأوليفييري بدلاً من تشيرفو وكورازا في الدقيقة 63، وأموران وبيسولي بدلاً من بياسينتيني وفرانشيسكوني في الدقيقة 75. 

    لكن في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، حسم مانكوسو النتيجة 3-0 لصالح مانتوفا، الذي ارتفع رصيده إلى 34 نقطة في الترتيب، بينما بقي تشيزينا عند 40 نقطة في منطقة البلاي أوف في المركز الثامن.

    تشكيلة تشيزينا (4-2-3-1): كلينسمان؛ تشوفي، زارو، بياسينتيني (75' أموران)، غويدي؛ فرانشيسكوني (75' بيسولي)، كورازا (63' أوليفييري)؛ تشيرفو (63' باستوني)، بيرتي، شبيندي؛ فريوني (60' تشيري). (على مقاعد البدلاء: سيانو، فيريتي، أبوندانزا، أريغوني، دومينكوني، كبيه). المدرب: كول.

    • إعلان

  • النتائج

    باليرمو - يوفنتوس ستابيا 2-2

    مانتوفا - تشيزينا 3-0

    ريجيانا - مونزا 0-0 

    سبيزيا - إمبولي 1-1 

    فينيسيا - بادوفا 3-1 

  • الأربعاء

    الساعة 7 مساءً

    فروزينوني - باري

    الساعة 20

    أفيلينو - سودتيرول

    كاراريس - سامبدوريا

    بيسكارا - إنتيلا

  • الترتيب

    البندقية 67

    مونزا 64

    فروزينوني 59

    باليرمو 58

    كاتانزارو 52

    مودينا 47

    يوف ستابيا 42

    تشيزينا 40

    سودتيرول 38

    أفيلينو 36

    بادوفا 34

    مانتوفا 34

    إمبولي 33

    كاراريس 33

    سامبدوريا 31

    إنتيلا 31

    باري 31

    سبيزيا 30

    ريجيانا 30

    بيسكارا 26

    يتم ترقية أول فريقين في الترتيب مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى.

    أما المقعد المتبقي للصعود فيتحدد في مباريات فاصلة بين الفرق التي تحتل المراكز من الثالث إلى الثامن، بشرط ألا يزيد فارق النقاط بين الفريق الثالث والرابع عن 14 نقطة.

    تنهزل الفرق الثلاثة الأخيرة في الترتيب مباشرة إلى دوري الدرجة الثالثة.

    يتم تحديد الفريق الآخر الذي سيهبط إلى الدرجة الثالثة من خلال مباريات فاصلة بين الفريقين اللذين يحتلان المركزين الرابع والخامس من الأسفل إذا لم يتجاوز الفارق بينهما 4 نقاط.

    جميع التحديثات في الوقت الحقيقي! انضم إلى قناة WHATSAPP الخاصة بـ CALCIOMERCATO.COM: انقر هنا

الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
تشيزينا crest
تشيزينا
CES
كاتانزارو crest
كاتانزارو
CAT
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
مودينا crest
مودينا
MOD
مانتوفا crest
مانتوفا
MAN
0