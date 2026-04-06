الدوري الإيطالي الدرجة الثانية، النتائج والهدافون والترتيب: إنسيني يقود بيسكارا مرة أخرى

بعد مباريات الأمس، اختتمت اليوم الجولة 33 من دوري الدرجة الثانية الإيطالي (سيري ب) بثماني مباريات أخرى أنهت هذه الجولة من البطولة: حقق فينيسيا انتصارات مهمة في سباق الصعود، وكذلك بيسكارا وسامبدوريا في الجزء السفلي من الترتيب. حصد فريق ستروبا النقاط الثلاث بفضل فوزه 3-1 على أرضه على يوفنتوس ستابيا، وتفوق على فروزينوني - الذي فاز أمس على بادوفا - وتصدر الترتيب بمفرده برصيد 71 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الجيلازوري. ويحتل مونزا المركز الثالث بعد تعادله اليوم مع كاتانزارو في المواجهة المباشرة على المراكز المؤهلة للبلاي أوف. في منطقة البقاء، فازت سامبدوريا بمباراة حاسمة ضد إمبولي، وقفزت بيسكارا قفزة مهمة لتحتل المركز الثالث من القاع بفارق نقطتين عن مباريات الهبوط، متجاوزة ريجيانا وسبيزيا دفعة واحدة.



