الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة، عودة الإثارة إلى المجموعة ب: «أسكولي» يفوز في أريتسو بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 101، وتغير كل شيء في سباق الصعود

بعد شوط أول مثير شهد تسجيل هدفين – هدف لكل فريق – سجلهما ريزو بينا في الدقيقة 35 ورينزي في الدقيقة 38، حُسمت مباراة أريتسو وأسكولي في الدقائق الأخيرة. اتسم الشوط الثاني بقلة الفرص، حيث بدا أن فريق بوتشي يسيطر على المباراة في محاولة لتحقيق التعادل الذي كان سيجمد الوضع في صدارة الترتيب. لكن في الدقائق الأخيرة حدثت نقطة التحول.

أدت سلسلة من التمريرات المتبادلة في منطقة جزاءالفريقالتوسكاني إلى طلب مراجعةVAR من قبل الضيوف. تم استدعاء الحكم من قبل أسكولي عبر شاشة الفيديو، وبعد 4 دقائق طويلة من المراجعة التي تخللتها طردانلاثنين من أعضاء الجهاز الفني، احتسب ركلة جزاء بسبب إعاقة متواصلة ضد أحد مهاجمي فريق ماركي. في الدقيقة 101، وقف على نقطة الجزاء اللاعب المخضرم سيموني كورازا (35 عامًا) الذي، بهدوء تام، تغلب على حارس المرمى المنافس بتسديدة مثالية تقريبًا. ثم قطع لاعب نوفارا وريجينا وتشيزينا السابق الملعب بأكمله ليحتفل أمام المربع المخصص لمشجعيه في ما كانت أيضًا آخر لحظة في المباراة بأكملها.





وبذلك أعاد هدف "الجوكر" إحياء المنافسة على الصعود مع فريق أسكولي الذي أصبح الآن على بعد نقطتين من أريتسو قبل 4 مباريات من نهاية الموسم. وهناك المزيد: في المباراة المقبلة، سيستضيف التوسكانيون فريق سامبنديتيزي الذي، متورطاً في منطقة الهبوط، قد يقدم خدمة لغريمه اللدود، الفريق الأبيض والأسود. كل ذلك بفضل ركلة جزاء احتسبت بعد Fvs وتحويلها بشكل لا تشوبه شائبة.