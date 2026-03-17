الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة، خبر رسمي: إقالة ليفيراني من تيرنانا، وكاتانيا تختار فيالي بدلاً من توسكانو

لم يعد فابيو ليفيراني مدربًا لفريق تيرنانا. فقد أقال النادي الأومبري المدرب عقب الخسارة 1-0 على ملعب فيس بيزارو، حيث سجل دي باولا الهدف في الدقيقة الرابعة، وتبع ذلك طرد دوبيكاس في الدقيقة 29، مما ترك الفريق يلعب بعشرة لاعبين، ليترك قيادة الفريق مؤقتًا إلى باسكوال فازيو، مدرب فريق تحت 17 سنة.

تحتل تيرنانا المركز العاشر في الترتيب ضمن منطقة البلاي أوف برصيد 42 نقطة في 30 جولة من الدوري، مثل غوبيو وفيس بيزارو.

في الجولة القادمة من المجموعة ب، ستلعب تيرنانا على أرضها ضد سامبينيديتيس يوم الجمعة مساءً.