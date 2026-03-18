Emanuele Tramacere

الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة، المواعيد الرسمية لمباريات التصفيات والهبوط: احتفال الصعود يوم 7 يونيو

أصدرت رابطة الدوري الإيطالي للمحترفين (Lega Pro) اليوم بياناً رسمياً أعلنت فيه مواعيد جميع جولات التصفيات المؤهلة للصعود إلى دوري الدرجة الثانية (Serie B) ومباريات الهبوط لتجنب النزول إلى دوري الدرجة الرابعة (Serie D).


فيما يتعلق بالسباق على مكان في دوري الدرجة الثانية، ستتنافس 28 فريقًا، وسيحصل فريق واحد فقط على آخر تذكرة للترقية. ستشارك في التصفيات جميع الفرق المصنفة من المركز الثاني إلى العاشر في مجموعتها، حيث ستدخل بعضها السباق متخطية بعض الجولات التي تُعرف بـ"الإقليمية".


سيشهد السحب الأخير الفرق الأربعة المتبقية في السباق، حيث سيتم توزيعها في جدول مصغر يتضمن مباريات نصف نهائية ونهائية بنظام ذهاب وإياب. اعتبارًا من هذه الجولة، في حالة التعادل، سيتم اللجوء إلى الوقت الإضافي قبل ركلات الترجيح.


  • مواعيد مباريات التصفيات

    المرحلة الإقليمية

    الجولة الأولى | مباراة واحدة يوم الأحد 3 مايو 2026

    الجولة الثانية | مباراة واحدة الأربعاء6 مايو 2026


    المرحلة الوطنية

    الجولة الأولى | مباراة الذهاب الأحد 10 مايو 2026

    الجولة الأولى | مباراة الإياب الأربعاء13 مايو 2026

    الجولة الثانية | مباراة الذهاب الأحد 17 مايو 2026

    الدور الثاني | مباراة الإياب الأربعاء20 مايو 2026


    الفينال فور

    نصف النهائي | مباراة الذهاب الأحد 24 مايو 2026

    نصف النهائي | مباراة الإياب الأربعاء 27 مايو 2026

    النهائي | مباراة الذهاب الأحد 2 يونيو 2026

    النهائي | مباراة الإياب الأربعاء 7 يونيو 2026

    مباريات الذهاب | السبت 9 مايو 2026

    مباريات الإياب | السبت 16 مايو 2026

