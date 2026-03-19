الدوري الإيطالي، الحكام: كولومبو لمباراة فيورنتينا وإنتر، وفورنو لمباراة ميلان وتورينو، جميع التعيينات

قائمة الحكام للجولة 31 من الدوري الإيطالي

تم تعيين الحكام للجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي. وقد تم اختيار كولومبو لإدارة مباراة إنتر ميلان خارج أرضه أمام فيورنتينا، بينما سيحكم فورنو مباراة ميلان وتورينو. أما بالنسبة لمباراة يوفنتوسوساسولو، فقد تم تعيين ماركيتي، في حين سيتولى مارياني إدارة مباراة كالياري ونابولي، التي ستفتتح الجولة يوم الجمعة الساعة 18:30.


ستقام مباريات الجولة يوم الأحد، مع مباريات مبكرة يومي الجمعة والسبت.

  • كالياري - نابولي الجمعة 20/03 الساعة 18:30


    مارياني


    بيندوني – تيجوني


    الحكم الرابع: بيري


    VAR: ماريني


    مساعد الحكم: سيرا




    جنوة - أودينيزي الجمعة 20/03 الساعة 20:45


    كولو


    بيريتي - بيفي


    الحكم الرابع: توريني


    VAR: أوريليانو


    مساعد الحكم الرابع: بيزوتو




    بارما - كريمونيزي السبت 21/03 الساعة 15:00


    فابري


    سيبريسا – يوشيكاوا


    الحكم الرابع: غاليبو


    الحكم المساعد: باتيرنا


    AVAR: دي بيلو




    ميلان - تورينو السبت 21/03 الساعة 18:00


    فورنو


    روسي م. - مورو


    IV: دوفيري


    VAR: ناسكا


    AVAR: ماريسكا




    يوفنتوس - ساسولو السبت 21/03 الساعة 20:45


    ماركيتي


    كوستانزو – بيانكيني


    الحكم الرابع: أليغريتا


    VAR: أبيسو


    مساعد الحكم المساعد: كامبلون




    كومو - بيزا الساعة 12:30


    بايريتو


    ماسترودوناتو - فونتموراتو


    IV: موسيرا


    VAR: ميرافيليا


    الحكم المساعد: دي بيلو




    أتالانتا – إتش. فيرونا الساعة 15:00


    أيرولدي


    بيرتشيلي – فونتاني


    IV: كريزيني


    VAR: ماجيوني


    مساعد الحكم المساعد: لا بينا




    بولونيا - لاتسيو الساعة 15:00


    فيليسياني


    بيرتي – لاوداتو


    الحكم الرابع: زانوتي


    VAR: دي باولو


    AVAR: جوا




    روما - ليتشي الساعة 18:00


    ساكي ج.ل.


    باسيني – زينغاريلي


    الحكم الرابع: ماسيمي


    VAR: غيرسيني


    AVAR: أبيسو




    فيورنتينا - إنتر الساعة 20:45


    كولومبو


    باهري – دي جيوديتشي


    الحكم الرابع: تريمولادا


    VAR: ماريسكا


    مساعد الحكم المساعد: ماسا



