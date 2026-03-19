الدوري الإيطالي، الحكام: كولومبو لمباراة فيورنتينا وإنتر، وفورنو لمباراة ميلان وتورينو، جميع التعيينات

كالياري - نابولي الجمعة 20/03 الساعة 18:30
مارياني
بيندوني – تيجوني
الحكم الرابع: بيري
VAR: ماريني
مساعد الحكم: سيرا
جنوة - أودينيزي الجمعة 20/03 الساعة 20:45
كولو
بيريتي - بيفي
الحكم الرابع: توريني
VAR: أوريليانو
مساعد الحكم الرابع: بيزوتو
بارما - كريمونيزي السبت 21/03 الساعة 15:00
فابري
سيبريسا – يوشيكاوا
الحكم الرابع: غاليبو
الحكم المساعد: باتيرنا
AVAR: دي بيلو
ميلان - تورينو السبت 21/03 الساعة 18:00
فورنو
روسي م. - مورو
IV: دوفيري
VAR: ناسكا
AVAR: ماريسكا
يوفنتوس - ساسولو السبت 21/03 الساعة 20:45
ماركيتي
كوستانزو – بيانكيني
الحكم الرابع: أليغريتا
VAR: أبيسو
مساعد الحكم المساعد: كامبلون
كومو - بيزا الساعة 12:30
بايريتو
ماسترودوناتو - فونتموراتو
IV: موسيرا
VAR: ميرافيليا
الحكم المساعد: دي بيلو
أتالانتا – إتش. فيرونا الساعة 15:00
أيرولدي
بيرتشيلي – فونتاني
IV: كريزيني
VAR: ماجيوني
مساعد الحكم المساعد: لا بينا
بولونيا - لاتسيو الساعة 15:00
فيليسياني
بيرتي – لاوداتو
الحكم الرابع: زانوتي
VAR: دي باولو
AVAR: جوا
روما - ليتشي الساعة 18:00
ساكي ج.ل.
باسيني – زينغاريلي
الحكم الرابع: ماسيمي
VAR: غيرسيني
AVAR: أبيسو
فيورنتينا - إنتر الساعة 20:45
كولومبو
باهري – دي جيوديتشي
الحكم الرابع: تريمولادا
VAR: ماريسكا
مساعد الحكم المساعد: ماسا