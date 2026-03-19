الدوري الإيطالي، الحكام: كولومبو لمباراة فيورنتينا وإنتر، وفورنو لمباراة ميلان وتورينو، جميع التعيينات

تم تعيين الحكام للجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي. وقد تم اختيار كولومبو لإدارة مباراة إنتر ميلان خارج أرضه أمام فيورنتينا، بينما سيحكم فورنو مباراة ميلان وتورينو. أما بالنسبة لمباراة يوفنتوسوساسولو، فقد تم تعيين ماركيتي، في حين سيتولى مارياني إدارة مباراة كالياري ونابولي، التي ستفتتح الجولة يوم الجمعة الساعة 18:30.





ستقام مباريات الجولة يوم الأحد، مع مباريات مبكرة يومي الجمعة والسبت.