الدوري الإيطالي: التشكيلات المتوقعة للجولة التاسعة والعشرين من الدوري

تعود الدوري الإيطالي إلى الملاعب في الجولة التاسعة والعشرين من البطولة: من سيلعب ومن لن يلعب.

تعود الدوري الإيطالي إلى الملاعب في الجولةالتاسعة والعشرين من موسم 2025/2026. تبدأ الجولة يوم الجمعة 13 مارس وتختتم يوم الاثنين 16 مارس.

تبدأ الجولة بمباراة تورينو - بارما 4-1 مساء الجمعة. ثم يأتي دور إنتر - أتالانتا السبت الساعة 15:00، ونابولي - ليتشي الساعة 18:00، وأودينيزي - يوفنتوس الساعة 20:45. يبدأ يوم الأحد بمباراة فيرونا - جنوة، ويتابع ببيزا - كالياري وساسولو - بولونيا الساعة 15:00، وكومو - روما الساعة 18:00، وينتهي بمباراة لاتسيو - ميلان. المباراة المؤجلة ليوم الاثنين هي كريمونسي - فيورنتينا.

  • تورينو - بارما 4-1

    الجمعة 13 مارس الساعة 20:45

    الهدافون: 3' من الشوط الأول سيميوني، 20' من الشوط الأول بيليجرينو، 10' من الشوط الثاني إيلخان، كيتا (هدف ذاتي)، 46' من الشوط الثاني زاباتا

    تورينو (3-4-1-2): بالياري؛ كوكو، إيسمايلي، إيبوس (من الدقيقة 48 من الشوط الثاني ماريانوتشي)؛ بيدرسن، إيلخان (من الدقيقة 30 من الشوط الثاني براتي)، جينيتيس، أوبراдор؛ فلاسيتش (من الدقيقة 48 من الشوط الثاني أنجورين)؛ آدامز (من الدقيقة 17 من الشوط الثاني زاباتا)، سيميوني (من الدقيقة 30 من الشوط الثاني كولينوفيتش). المدرب: دافيرسا.

    بارما (3-5-2): سوزوكي؛ ديلبراتو، ترويلو (من الدقيقة 18 من الشوط الثاني فالينتي)، سيركاتي؛ كريماشي (من الدقيقة 11 من الشوط الأول بريتشجي) (من الدقيقة 33 من الشوط الثاني أوندريجكا)، أوردونيز (من الدقيقة 18 من الشوط الثاني أوريستانيو)، كيتا (من الدقيقة 18 من الشوط الثاني إستيفيز)، سورنسن، فاليري؛ ستريفزا، بيليجرينو. المدرب: كويستا.

    الحكم: ماريسكا

    الإنذارات: 14' من الشوط الثاني أوردونيز، 14' من الشوط الثاني ديل براتو، 32' من الشوط الثاني ستريفزا، 40' من الشوط الثاني كولينوفيتش.

  • إنتر - أتالانتا

    السبت 14 مارس الساعة 15:00

    إنتر (3-5-2): سومر؛ أكانجي، أتشيربي، كارلوس أوغوستو؛ دومفريس، باريلا، زيلينسكي، مخيتاريان، ديماركو؛ ثورام، إسبوزيتو. المدرب: تشيفو.

    أتالانتا (3-4-2-1): كارنيسيكي؛ سكالفيني، دجيمسيتي، أهانور؛ بيلانوفا، دي رون، باساليتش، زاباكوستا؛ ساماردزيتش، زاليفسكي؛ سكاماكا. المدرب: بالادينو.

  • نابولي - ليتشي

    السبت 14 مارس الساعة 18:00

    نابولي (3-4-2-1): ميريت؛ بوكما، بونجورنو، أوليفيرا؛ بوليتانو، أنغويسا، جيلمور، سبينازولا؛ إيلماس، أليسون سانتوس؛ هوجلوند. المدرب: كونتي.

    ليتشي (4-2-3-1): فالكوني؛ فيغا، تياجو غابرييل، سيبرت، غالو؛ كوليبالي، راماداني؛ بييروتي، غاندلمان، باندا؛ ستوليتش. المدرب: دي فرانشيسكو.

  • أودينيزي - يوفنتوس

    السبت 14 مارس الساعة 20:45

    أودينيزي (3-5-1-1): أوكوي؛ إيهيزيبوي، كاباسيلي، كريستنسن؛ زاراغا، بيوتروفسكي، كارلستروم، إيكيلينكامب، كامارا؛ زانيولو؛ ديفيس. المدرب: رونجايك.

    يوفنتوس (4-2-3-1): بيرين؛ كالولو، بريمر، كيلي، كامبياسو؛ لوكاتيلي، ثورام؛ كونسيسان، ماكيني، بوغا؛ يلدز. المدرب: سباليتي.

  • فيرونا - جنوة

    الأحد 15 مارس الساعة 12:30

    فيرونا (3-5-2): مونتيبو؛ نيلسون، إدموندسون، فريسي؛ أويغوك، أكبا-أكبرو، غاليارديني، هاروي، براداريك؛ بوي، أوربان. المدرب: ساماركو.

    جنوة (3-5-2): بيجلو؛ ماركاندالي، أوستيغارد، فاسكيز؛ إليرتسون، مالينوفسكي، فريندروب، ميسياس، مارتين؛ كولومبو، فيتينها. المدرب: دي روسي.

  • بيزا - كالياري

    الأحد 15 مارس الساعة 15:00

    بيزا (3-5-2): نيكولاس؛ كالابريسي، كاراتشولو، بوزينوف؛ ليريس، إيبيشر، مارين، لويولا، أنغوري؛ موريو، دوروسينمي. المدرب: هيلجيمارك.

    كالياري (4-3-3): كابريلي؛ زي بيدرو، دوسينا، رودريغيز، أوبرت؛ أدوبو، ليتيتا، سليمانا؛ باليسترا، كيليتشسوي، فولورونشو. المدرب: بيساكان.

  • ساسولو - بولونيا

    الأحد 15 مارس الساعة 15:00

    ساسولو (4-3-3): موريتش؛ فالوكيفيتش، إيدزيس، موهاريموفيتش، غارسيا؛ ثورستفيدت، ماتيتش، كوني؛ بيراردي، بينامونتي، لوريانتي. المدرب: غروسو.

    بولونيا (4-3-3): سكوروبسكي؛ زورتيا، فيتيك، كاسال، ليكوجيانيس؛ سوم، فرويلر، بوبيغا؛ أورسوليني، دالينغا، كامبياغي. المدرب: إيطاليانو.

  • كومو – روما

    الأحد 15 مارس الساعة 18:00

    كومو (4-2-3-1): بوتز؛ سمولسيتش، رامون، كيمبف، فالي؛ بيروني، دا كونها؛ فويفودا، نيكو باز، باتورينا؛ دوفيكاس. المدرب: فابريغاس.

    روما (3-4-2-1): سفيلار؛ غيلاردي، مانشيني، هيرموسو؛ سيليك، كوني، بيسيلي، ويسلي؛ كريستانتي، بيليجريني؛ مالين. المدرب: غاسبيريني.

  • لاتسيو - ميلان

    الأحد 15 مارس الساعة 20:45

    لازيو (4-3-3): موتا؛ ماروسيتش، جيلا، بروفستغارد، تافاريس؛ ديلي-باشيرو، باتريك، تايلور؛ إيساكسن، مالديني، زاكاني. المدرب: ساري.

    ميلان (3-5-2): ماينان؛ توموري، دي وينتر، بافلوفيتش؛ سايليمايكرز، فوفانا، مودريتش، جاشاري، إستوبينان؛ ليو، بوليسيتش. المدرب: أليغري.

  • كريمونيزي - فيورنتينا

    الاثنين 16 مارس الساعة 20:45

    كريمونيزي (4-4-2): أوديرو؛ تيراشيانو، فولينو، بيانكيتي، لوبيرتو؛ باربيري، ثورسبي، ماله، أوكيريكي؛ ديوريتش، بونازولي. المدرب: نيكولا.

    فيورنتينا (4-1-4-1): دي خيا؛ دودو، بونغراسيتش، رانييري، جوسينز؛ فاجيولي؛ باريسي، ماندراغورا، بريشيانيني، جودموندسون؛ بيكولي. المدرب: فانولي.

