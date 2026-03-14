الدوري الإيطالي: التشكيلات المتوقعة للجولة التاسعة والعشرين من الدوري

تعود الدوري الإيطالي إلى الملاعب في الجولةالتاسعة والعشرين من موسم 2025/2026. تبدأ الجولة يوم الجمعة 13 مارس وتختتم يوم الاثنين 16 مارس.
تبدأ الجولة بمباراة تورينو - بارما 4-1 مساء الجمعة. ثم يأتي دور إنتر - أتالانتا السبت الساعة 15:00، ونابولي - ليتشي الساعة 18:00، وأودينيزي - يوفنتوس الساعة 20:45. يبدأ يوم الأحد بمباراة فيرونا - جنوة، ويتابع ببيزا - كالياري وساسولو - بولونيا الساعة 15:00، وكومو - روما الساعة 18:00، وينتهي بمباراة لاتسيو - ميلان. المباراة المؤجلة ليوم الاثنين هي كريمونسي - فيورنتينا.