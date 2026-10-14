"فيلم الكالتشيو بولي" يُعاد من جديد .. احذروا ! لأن تدمير مانشستر سيتي يعني نهاية الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي في قفص الاتهام والجميع يريد الحصول على حقه، هذا هو الحال في الدوري الإنجليزي، وسط الترقب المستمر حول نتيجة استئناف النادي في قضية التلاعب المالي.

القصة استمرت لسنوات طويلة، ليصل الأمر إلى توجيه 115 تهمة لسيتي تتمثل في عدة أمور مالية بالإضافة إلى عدم التعاون مع السلطات في عملية التحقيق، وبعد فترة من دراسة الأمر وكافة ملفات القضية، تم الاستقرار على إدانة النادي في 114 مخالفة.

النادي المُدان قرر التحرك سريعًا والاستئناف على هذا القرار، طمحًا في عقوبة مخففة وتفادي ضياع ألقابه التي حصدها طوال فترة المخالفات "من 2009 وحتى 2018".

الأمور استغرقت أطول من اللازم، والبعض بدأ يشعر بالإحباط بسبب عدم سرعة اتخاذ الحكم على سيتي، مما جعل التكهنات تظهر حول تردد البريميرليج في اتخاذ عقوبة مشددة تضر بسمعة المسابقة بشكل كامل وتضرب نزاهته في مقتل.

المخاوف منطقية، ولدينا في التاريخ عبرة، الدوري الإيطالي دفع الثمن عندما هبط يوفنتوس إلى دوري الدرجة الأولى بفضيحة "الكالتشيو بولي" الشهيرة، فهل يخشى البريميرليج من المصير ذاته؟



